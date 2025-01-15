中國大陸砸錢促消費 補貼買手機家電1月20日實施

中國今天公布補貼購買新手機、平板以及今年度家電以舊換新工作安排，將於1月20日春節前在全國實施。其中，手機每支最高補貼人民幣500元（下同，約新台幣2250元），家電每件最高補貼2000元。

中國商務部市場運行和消費促進司長李剛15日下午在國新辦記者會宣布，近日，中央財政已經預先下達「2025年消費品以舊換新」首批資金810億元。本週，將陸續印發2025年加力支持汽車、家電、家裝（家庭裝修）和電動自行車以舊換新，以及手機等數位產品的購新補貼實施細則。

中國商務部官網隨後在晚間公布「手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼實施方案」以及「關於做好2025年家電以舊換新工作的通知」。

其中，個人消費者購買單件銷售價格不超過6000元的手機、平板、智慧手錶（手環）3類數位產品，可享受購新補貼。每人每類可補貼1件，每件補貼比例為減去生產、流通環節及行動營運商所有優惠後最終銷售價格的15%，每件最高不超過500元。

其次，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機、淨水器、洗碗機、電飯煲（電鍋）、微波爐12類家電產品給予補貼。

根據「通知」，補貼標準為上述產品最終銷售價格的15%，對其中購買1級及以上能效或水效標準的產品額外再給予產品最終銷售價格5%的補貼。每名消費者每類產品可補貼1件（空調產品最高補貼3件），每件補貼不超過2000元。各地自主確定上述12類家電產品的具體品種。

為提振低迷消費，中國官方2024年祭出消費品以舊換新補貼，今年加碼推動。

李剛今天說，2024年1至11月，社會消費品零售總額44.3兆元，年增3.5%。特別是消費品以舊換新工作取得了積極成效。據初步統計，2024年，中國大陸汽車以舊換新超過680萬輛，逾3600萬消費者購買8大類家電以舊換新產品超過5600萬台，家裝廚衛煥新補貼產品約6000萬件，電動自行車以舊換新超過138萬輛。消費品以舊換新帶動相關產品銷售額超過1.3兆元。