牽手Grab！比亞迪在東南亞提供5萬輛電動車

大陸電動車大廠比亞迪持續布局海外事業版圖。比亞迪近日宣布與東南亞叫車平台Grab合作，為東南亞各地的Grab司機合作夥伴提供多達5萬輛比亞迪電動車，以及支援Grab司機最具競爭力的價格租用比亞迪車輛。同時，Grab司機還能從Grab的車隊合作夥伴租用電動車或透過Grab的汽車所有權計畫獲得融資支援。這項合作包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國等多個市場。

《IT之家》報導指，比亞迪15日宣布與Grab達成合作，Grab司機可在東南亞地區使用多達5萬輛比亞迪電動車。透過此次合作，Grab和比亞迪希望通過已最具競爭力的價格向其合作夥伴和司機提供比亞迪汽車，並為車輛電池提供更長的保修服務，從而推動東南亞交通運輸行業的電氣化發展。

據雙方合作聲明，司機可選擇從Grab的車隊合作夥伴處出賃電動汽車，或通過Grab的汽車所有權計劃選擇融資支持。值得注意的是，在新加坡、泰國等國家，Grab用戶還可選擇開啟「環保旅遊」選項，從而優先為其分配新能源車型，且不收取額外費用。

另，此次比亞迪與Grab的合作涵蓋印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南，而在車型方面涉及包括騰勢D9、ATTO 3（在大陸對應「元 PLUS」）、海豹和比亞迪M6在內的多個車型。

此外，新加坡《聯合早報》表示，Grab還將與比亞迪開展合作促進車輛與Grab平台、服務之間的物聯網深度集成，包括導航和路線規劃優化、數據演算法等方面。

大陸汽車資訊媒體《懂車帝》指出，隨著上述合作落地也代表著比亞迪在海外市場的銷售量將增加5萬輛。值得注意的是，2024年比亞迪海外銷售量為41.7萬輛，主要集中在巴西、泰國、澳洲、以色列等4個國家。近期，比亞迪還在持續擴張海外市場，本月16日將在南韓舉行發表會，正式進軍南韓乘用車市場。

據了解，比亞迪今年將在南韓推出四款電動車，銷售目標為1萬輛。其中ATTO 3銷售目標包括4,020輛、SEAL（在大陸對應「海豹」）銷售目標2,010輛、DOLPHIN（在大陸隊服應「海豚」）銷售目標1,390輛、SEALION7（大陸對應「海獅07」）銷售目標為2,580輛。