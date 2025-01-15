小摩：碧桂園處負資產警戒線 料未來數年持續虧損

近期碧桂園發布兩份財報，2023年全年虧損約人民幣1,673億元，而2024上半年稅前虧損約108億元。雖然虧損有所改善，但美投行摩根大通（俗稱小摩）認為碧桂園處於負資產警戒線，未來數年將持續虧損。彭博稍早報導，碧桂園預計在2025年上半年與境外債權人就債務重組方案達成一致。

摩根大通認為，碧桂園公布業績，技術上已符合港交所 的復牌要求，相信碧桂園短期內會復牌。小摩指出，碧桂園仍未出現負資產，這稍微出乎意料之外，但假若碧桂園在未來的業績報告中，可能需要因應低線城市持續疲軟而作出更多減值，公司出現負資產的風險便相當高。

展望今年，小摩預期今年碧桂園合約銷售仍然疲弱，維持碧桂園於未來數年持續出現虧損的看法。

彭博引述碧桂園聲明表示，公司已採取積極自救措施，成立由董事會主席任組長的專項工作小組，建立與政府的協同工作機制，制定相關工作預案。

該公司稱，未來仍有約20萬套房屋交付任務。截至2025年1月9日，集團共有超200個項目獲批納入白名單，獲得新增融資人民幣15.23億元，貸款延展金額人民幣207.7億元。

碧桂園近期給出一套重組方案，提供現金回購、強制性可轉換債券、債務展期加上部分債轉股、債務延期到9.5年後還與只展期不削債等五種選擇。碧桂園希望藉此方案目標最多減少境外債務116億美元，折合人民幣約850億元。但外界普遍認為，要讓債權人買單不容易。

碧桂園14日晚間突發公布兩份姍姍來遲的財報文件，分別是2023年財報與2024年上半年財報。2023年財報顯示，當年營收人民幣4,010億元，年減6.8%，截至2023年末，有息負債人民幣2,496.5億元，其中流動負債人民幣1,923.7億元，遠超現金及現金等價物的71.3億元。2024年上半年總收入約1021億元，年減約55%，但虧損收斂。

截至2024年6月，碧桂園總負債人民幣11,354億，其中有息負債人民幣2,501.5億元，淨資產為人民幣741億元。同時有現金人民幣66.98億元，若加上受限現金則有人民幣639億元。

在房屋交付方面，2024年碧桂園累計交付房屋超38萬套，比預期目標少10萬套，而在2023年，碧桂園還能交付60萬套。顯示交付狀況未見起色，反而衰退。