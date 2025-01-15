迎來中國監管 TiKToK難民湧入小紅書恐是曇花一現

短影音平台TikTok不賣就必須在美國下架的大限將於19日到期，近百萬美國「TiKToK難民」湧入中國社群小紅書國際版RedNote另尋新天地，不過他們必須接受中國嚴格監管與內容審查。分析認為這個現象恐怕只是暫時的。

據路透社報導，美國擬禁止TikTok的大限幾天前，RedNote本週在美國應用軟體下載排行榜飆升至榜首，湧入大量新用戶。

一名接近該公司人士透露，光是這兩天，小紅書就吸引超過70萬名新用戶。

美國調查公司Sensor Tower估計，本週RedNote在美國的下載量年增超過200%，較前一週成長194%。

報導提到，13日RedNote上名為「TikTok難民」的直播聊天中超過5萬名美國和中國用戶加入了聊天室。資深中國用戶雖然有些困惑，但還是對美國用戶表達歡迎，並就食品、青年失業等話題交換看法。

報導說，如此大規模的湧入似乎讓RedNote措手不及，兩名熟悉該公司的消息人士透露，小紅書正在努力尋找方法來審查英文內容並開發英譯中工具。

來自美國的「TikTok難民」是為了抗議TikTok的可能禁令而加入RedNote。

「美國人使用小紅書感覺就像對政府過度干預企業和隱私比出中指」，29歲的內容創作者基特瑞爾（Stella Kittrell）說。她表示，加入小紅書是希望與她覺得「很有幫助」的中國公司進一步合作。

目前為止，小紅書上的中國用戶對美國用戶表示歡迎。有些人主動提議教中文，有些人提供瀏覽中國網路的技巧，並警告新用戶避免提及或討論任何被認為「政治敏感」的話題。

小紅書仍是一款中國的應用程式，它與TikTok不同的是，TikTok分成了抖音和TikTok，前者服務於中國大陸，後者服務與國際市場；而小紅書則只有一款面向全球的中國應用，只是分成了中文版和包括英文在內的其他版本。

這意味著，用腳投票向美國政府表達不滿的這些「TikTok難民」，進入小紅書後必須接受中國嚴格監管與內容審查。

自由亞洲電台報導提到，TikTok在美國遭遇封禁危機，就是因為其無法澄清外界的擔憂：「作為中國公司，它可能成為中國政府收集使用者個資以及安全訊息的工具」這些美國用戶湧向另一款類似的中國社群，可能並未真的解決美國政府的擔憂；小紅書則有可能遭遇類似TikTok的命運。

社群上則有一些人提醒那些剛剛湧入小紅書的美國年輕人，這個中國平台上沒有真正的言論自由。

美國以性少數群體為主要受眾的媒體平台宣導者（advocate.com）13日在一篇文章中提到，一名TikTok用戶當天重返該平台，分享了她在小紅書上的遭遇：她因發布一張稍微有些暴露胸部的自拍照，以及一支提到「跨性別者困境」的影片而被封號。

報導引述一名目前身在美國的前中國媒體工作者表達對這波逃亡小紅書的觀感，「看起來很搞笑，從一個中國人管理的美國監獄翻牆去了另外一個中國人管理的中國監獄」。

陸媒這兩天相當熱衷報導「TikTok難民」，一方面嘲笑美國當局，一方面著墨中國用戶如何熱烈歡迎美國新朋友，並樂觀預估小紅書可以藉此進軍並站穩國際市場；小紅書概念股也在大陸A股飆漲。

對此，大陸網媒「文娛Talk」今天發文分析，持保留看法。

文章指出，所謂「TikTok難民」，已然成為了外國網友進駐小紅書收取流量的一個關鍵標籤（tag）；小紅書的演算法推薦明顯也在向這波新湧入的國際用戶、向這個流量tag傾斜，這種迎合將來會帶來哪些結果暫且沒辦法下定論，但可以確信的是絕對不會全是正向。

打個比方：作為一個在小紅書深耕了很久的使用者，每天兢兢業業發內容，寫測評，最後發現數據、評價還不如老外發一條用蹩腳中文打招呼說你好的影片，這是不是也令人寒心的。這裡只是例舉一下用戶心理，越是核心用戶越容易滋生這樣的心理，而核心用戶之所以被稱為核心，自然對於平台的重要性不言而喻，「接住樂子沒問題，但小紅書你啊可別撿了芝麻丟了西瓜」。

文章分析，成為全球性社區的可能性是存在的，但並不是現在的小紅書。即使小紅書擁有中文網路相對開放的心態，能夠很好的包容各種文化的參與，也依然遵守著中文網路的審核機制與規則，同時保留著中文網路的特有的文化。

這也意味著，除了語言之外，美國使用者們想在小紅書重新起號，混成新的網紅，他們原本適應的尺度、審美、文化，都需要經歷重塑，而「中文網路的審核機制，中文母語者可能都不能完全摸清，表達存在隔閡的外國網友們，真的能夠完全適應嗎？」

文章指出，跨平台構建社區文化本身就是個難題，即使在相同語言文化背景下。實際上，平台之間因審查機制或平台政策等原因導致的用戶小規模遷移，在中文網路社區，尤其是同人社區中尤為經常地發生，但結果無一例外，遷徙的用戶最終依然回歸到原本流量相對穩定、轉化更為成熟的平台。

文章最後說，TikTok的最後審判日尚未到來，屬於小紅書的全球化宏大敘事也遠沒到完全展開時候，更遑論結果了。