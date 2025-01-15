國台辦指台人辦陸身分證是認知作戰 陸委會：持續嚴查

網紅八炯拍攝影片指稱中共誘拉台灣民眾申領大陸身分證，總統賴清德日前強調，「勿因一時利益走入歧途」，調查局也表示將進一步擴大查察。大陸國台辦15日指，相關說法是「民進黨當局」操弄認知作戰，施行「綠色恐怖」又一伎倆。陸委會則表示，會持續嚴格查處。

陸委會15日下午透過書面表示，兩岸針對人員往來採取「單一戶籍制度」並在各自法令中明定，是二十餘年來雙方已建立起的交流規範與秩序。

陸委會指出，依陸方相關規定，台灣人民欲在中國大陸設籍者，須向戶口登記機關辦理戶口登記、繳交有效之台灣身份證件。很遺憾看到中共有關部門為了對台進行統戰滲透，不惜以福建省的特別規定，刻意破壞「兩岸單一戶籍制度」，讓台灣人民在福建設籍、申領陸方身份證，無需繳交台灣身分證件。

陸委會表示，這不但嚴重違反我方法律，也影響中共內部的戶籍管理，「這種損人不利己的舉措，我方表達強烈不滿，也會持續嚴格查處」。陸委會強調，違反規定者，將依兩岸條例規定，註銷其台灣戶籍。

大陸國台辦15日上午召開例行新聞發布會，針對「大陸拉攏台人辦大陸身份證」，發言人陳斌華表示，台灣居民到大陸學習、工作、生活或定居，是「自主選擇」。民進黨當局藉機炒作「大陸威脅」，不得人心，也不會得逞。