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TikTok國際用戶轉小紅書是否會被審查 陸：個人選擇

中央社／ 北京15日電
TikTok大批美國用戶轉移至小紅書。圖／美聯社
TikTok大批美國用戶轉移至小紅書。圖／美聯社

針對TikTok大批美國用戶轉移至小紅書，中國方面未來是否加強審核小紅書的涉外內容，中國外交部發言人郭嘉昆今天對此不願正面回覆，僅聲稱使用何種社交媒體是個人的選擇，中國一向支持鼓勵與各國加強人文交流。

中國外交部下午舉行例行記者會。有外媒提問，近來有數十萬名美國「TikTok難民」搬遷到小紅書App，中方是否會因維護國家安全利益，加強審核小紅書上的涉外內容、涉外用戶資訊及評論？而這樣的用戶移動，是否會影響到中國的外交？

郭嘉昆在回答時首先說，關於涉及TikTok的問題，中國外交部及商務部發言人先前已多次闡明了中方的原則和立場。至於其他社交媒體，中方認為，使用何種社交媒體是個人的選擇。

他又說，作為原則，中方一向支持和鼓勵與各國加強人文交流，促進民心相通。

綜合南華早報等媒體報導，面對來自中國的短影音平台TikTok可能被美國禁用，美國有大量TikTok用戶正改用中國另一款短影音平台小紅書。使小紅書在美國的下載量激增，13日並在美國iPhone所有自由選用的app中，下載量躍居首位。

而這些轉移到小紅書的原TikTok用戶，即被外界戲稱為「TikTok難民」。然而，TikTok美國用戶是否能順利轉移小紅書，且避開中國的網路審查，成為近日被熱烈討論的話題。

美方已要求TikTok母公司字節跳動必須出售股權，否則就要在美國下架，而這一期限是1月19日。多數分析人士目前認為，TikTok在美國下架的可能性已經大增，因此促成了小紅書用戶的激增。

受惠於美國「TikTok難民」的轉移效應，中國股市中的「小紅書概念股」連兩天大漲，更進一步帶動中國股市昨天強勁反彈，且讓上證指數收復3200點關卡。

TikTok 小紅書 美國

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