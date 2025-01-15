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美擬再祭晶片禁令 陸外交部：最終將反噬自身、損人害己

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國計畫採取新的管控措施來防止先進的晶片進入大陸，涉及到台積電、三星和英特爾等公司。這些公司會收到要求，採取更加強硬的審查措施，尤其是對用戶的審查措施。大陸外交部發言人郭嘉昆15日指出，美國行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。圖為示意圖。中新社
美國計畫採取新的管控措施來防止先進的晶片進入大陸，涉及到台積電、三星和英特爾等公司。這些公司會收到要求，採取更加強硬的審查措施，尤其是對用戶的審查措施。大陸外交部發言人郭嘉昆15日指出，美國行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。圖為示意圖。中新社

美國計畫採取新的管控措施來防止先進的晶片進入大陸，涉及到台積電、三星和英特爾等公司。這些公司會收到要求，採取更加強硬的審查措施，尤其是對用戶的審查措施。大陸外交部發言人郭嘉昆15日指出，美國行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。

財聯社報導，郭嘉昆表示，中方已多次就美方惡意封鎖打壓大陸半導體產業表明了嚴正立場。美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華晶片出口管制，脅迫別國打壓大陸半導體產業，這種行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。

澎湃新聞報導，美國商務部13日發布人工智慧擴散出口管制框架臨時最終規則，再次升級對大陸先進晶片出口管制。這是繼2024年12月2日，美國政府發布對大陸半導體出口管制措施，將140家大陸企業加入貿易限制清單後的又一次管控升級。

中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示，目前美國對華出口管制的產品是主要用於AI伺服器的處理晶片和高頻寬存儲晶片。汽車行業是晶片的最重要的使用者行業，隨著自動駕駛技術的進一步發展，對大模型訓練等有非常高的需求。

李邵華指出，由於電動車智慧化水準的不斷提高，對具備高算力、AI功能的車用系統單晶片（SOC）產品的需求越來越高。美國對先進半導體產品和技術的管制，就是在限制大陸在包括自動駕駛汽車在內的很多領域的技術進步。

半導體 外交部 美國 電動

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