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國台辦稱首批陸客來台名單遭擱置 陸委會：未接獲申請

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦15日稱，首批陸客赴台團隊遊名單「至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，陸委會回應指，我方並未接獲相關申請案件，並呼籲大陸文旅部儘早宣布開放來台團隊遊。 本報資料照片
大陸國台辦15日稱，首批陸客赴台團隊遊名單「至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，陸委會回應指，我方並未接獲相關申請案件，並呼籲大陸文旅部儘早宣布開放來台團隊遊。 本報資料照片

就恢復兩岸觀光，總統賴清德建議由兩岸觀光「小兩會」進行談判。大陸國台辦15日回應稱，不反對恢復兩岸制度性協商，回到「九二共識」對話便沒有障礙，並聲稱首批陸客赴台團隊遊名單「至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。對此，陸委會強調，我方並未接獲相關申請案件，呼籲大陸文旅部儘早宣布開放來台團隊遊。

陸委會15日下午透過書面重申，我方歡迎陸客來台觀光的立場不變，但是對於陸方出於政治目的，附加條件的作為，我方不會接受。

陸委會表示，迄今為止，大陸文旅部尚未開放陸客來台團體旅遊，且陸客申請來台團體旅遊有一定程序，「對於國台辦所稱大陸居民首批赴台團隊遊名單已送我方有關部門，我方並未接獲相關申請案件」。

陸委會指出，自陸方上次表示要「積極研究」開放來台團隊遊，至今已一個月。我方歡迎立場不變，希望大陸文旅部能盡早宣布。

兩岸觀光「小兩會」今年會否有進一步協商備受關注。大陸國台辦發言人陳斌華15日上午在例行記者會稱，陸方不反對恢復兩會制度性協商，但協商總歸是要有基礎。只要回到「九二共識」共同政治基礎上，兩會對話交往便不存在障礙。

陳斌華並指，「民進黨當局」2020年以新冠疫情為藉口禁止大陸居民赴台，叫停台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務，迄今未解除「禁團令」。去年6月又將台灣居民赴大陸旅遊警示調升至「橙色」，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班，對台灣旅遊業提出的平潭到台灣包船申請也遲遲不回應，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今仍擱在民進黨當局相關部門的案頭」。

去年12月17日台北上海雙城論壇期間，上海副市長華源宣布，將積極推動上海團隊遊來台，隨後於去年12月25日，陳斌華在例行記者會上對此表示樂見，並指將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。陸委會回應，我方將待陸方研究完畢，文旅部作出正式公告，再作出相應措施。

國台辦 陸委會 陸客

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