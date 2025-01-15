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歐盟再出招！擬限制陸醫療器械供應商 參與公開招標

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
歐盟執委會14日表示，歐盟的醫療器械供應商在中國大陸未獲公平參與公開招標機會，擬將大陸投標人排除在歐盟公共採購市場之外。（路透）
歐盟執委會14日表示，歐盟的醫療器械供應商在中國大陸未獲公平參與公開招標機會，擬將大陸投標人排除在歐盟公共採購市場之外。（路透）

歐盟與大陸之間在電動車關稅問題尚未解決之時，歐盟執委會14日再認定，歐盟醫療器械供應商，沒有獲得公平參與在中國大陸公開招標的機會，歐盟執委會擬將大陸投標者排除在歐盟公共採購市場之外，這可能導致大陸供應商在歐洲受到限制。

綜合路透、南華早報報導，歐盟在調查中發現，中國大陸在醫院和招標條件中，採取偏袒大陸設備的措施，導致以盈利為目的的公司無法提供異常低的報價。歐盟執委會擬將大陸投標人排除在歐盟公共採購市場之外，或在5年內對投標扣分，以應對該問題。

歐盟委員會目前正在考慮應該採取哪些懲罰性措施。依據「國際採購工具」，歐盟需要首先與中方磋商，但根據該文件的條款，它最終可能會「限制或排除大陸投標人參與歐盟政府合約」。

2024年歐盟決定對進口大陸電動汽車，加徵進口關稅，導致歐盟與中國大陸關係緊張。北京揚言要提高對歐盟生產的白蘭地、豬肉進口關稅；但大陸對歐盟醫療設備製造商的歧視性做法，可能會進一步加劇雙方緊張關係。

2024年4月，歐盟首次使用「國際採購工具」（International Procurement Instrument, IPI）調查醫療器械相關招標活動，「國際採購工具」是歐盟在2022年通過的一項改善公共採購市場准入的法律文件。

彭博報導，中國大陸鼓勵本國醫院多使用國產設備的做法，可追溯到2015年大陸國務院的決定；最近2、3年中，包括安徽在內的一些省份，已採取進一步措施，幫助陸企獲得更多機會，為境內醫院提供設備，這是大陸「中國製造2025」規劃的一部分。

歐盟 醫療器材

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