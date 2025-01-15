拚提振消費 上海市長龔正：大力發展首發經濟、夜間經濟等

上海16屆人大第3次會議15日開幕，上海市長龔正表示，９今年重點工作任務要「聚力擴內需、穩外需，保持經濟穩定增長」，大力發展首發經濟、銀髮經濟、夜間經濟、直播經濟，推動新型消費、汽車消費、綠色消費。在穩外資方面，他稱，要落實新修訂的鼓勵外商投資產業目錄，更大力度保障外資企業的國民待遇，加快推動一批重大外資項目落地，打響「投資上海」品牌。

龔正提到的「首發經濟」，是指一項新技術或新產品、產業的發展初期，透過經濟政策促進擴大市占，或鼓勵開設旗艦店、新概念店等模式。

龔正就2025年上海重點工作提出幾項任務，包括：擴內需、穩外需；落實國家重大戰略任務；培育發展新質生產；提高城市規劃建設水準；實施鄉村振興戰略；激發文化創新創造活力；加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設。

龔正表示，要強化經濟運作調度，注重政策措施協同連動，著力擴大內需，特別是居民消費需求。要大力提振消費，落實提振消費專案行動，積極促進商品消費，更重視推動服務消費擴容升級。推動中低收入族群增收減負，提升消費能力、意願及層級。

他稱，要深化國際消費中心城市建設，加強實施「兩新」（推動新一輪大規模設備更新、消費品以舊換新）行動，辦好多個重大促消費活動，創新線上線下結合多元化消費場景。大力發展首發經濟、銀髮經濟、夜間經濟、直播經濟；推動新型消費、汽車消費、綠色消費，並加速打造以「國貨、潮牌」為引領的消費自主品牌。加速發展線上演播、沉浸式體驗等新業態，推動高流量的演出、賽事、展會落地，促進商旅文體展連動發展。提升入境人士消費便利度，發展免退稅經濟。

在穩外貿，龔正說，要培育壯大跨境電商、離岸貿易、二手車出口、保稅維修、再製造等外貿新業態，拓展中間品出口管道。推動涉外企業環境、社會和治理能力不斷提升。擴大服務業高水平對外開放，加大醫療健康、文旅等領域的開放力度。落實新修訂的鼓勵外商投資產業目錄，更大力度保障外資企業的國民待遇，加快推動一批重大外資項目落地；加強與港澳台交流合作，深化外事、僑務工作。

龔正也表示，著眼產業高端化，深入實施三大先導產業新一輪「上海方案」，優化積體電路產業空間布局，全鏈條加速生物醫藥產業創新發展，加速推進人工智慧產業創新高地建設，培育壯大低空經濟、大飛機、新能源車、智慧終端、機器人等戰略性新興產業及未來產業，健全維持製造業合理比重投入機制。