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華為智慧駕駛系統版圖擴張 一汽奧迪也引進

中央社／ 台北15日電

綜合中國媒體及網路訊息，華為智慧駕駛系統版圖正在擴張，除了比亞迪等大型車廠外，德國汽車品牌奧迪的中國合資廠一汽奧迪近日發布訊息，表示今年所有上市的奧迪新車型將全部搭載華為的智慧駕駛系統。

綜合中國汽車媒體「懂車帝」及新浪財經發文，中國科技大廠華為的智慧駕駛系統覆蓋的車企愈來愈多，目前與華為合作的汽車品牌包括比亞迪、東風、長安、廣汽、北汽、賽力斯、奇瑞、江淮。廣汽也已經確認注資成立一家新公司，將與華為打造一個全新品牌。

一汽奧迪銷售公司執行副總經理李鳳剛11日表示，「我們在2025年新上市的產品，基於PPC燃油平台和PPE高端純電平台的產品，都會和中國頭部的軟科技的供應商合作，來為大家提供更好的智能駕駛和智能座艙的技術」。

李鳳剛所指的「中國頭部」是華為。外界都理解為今年所有上市的奧迪新車型，將全部搭載華為的智慧系統。因為一汽奧迪在2024年廣州車展上，展示其全新電動車平台PPE上產品Q6L e-tron時，該車已確認使用來自與華為合作的智駕系統。

文章形容，中國國產車的強項是電動車，不是燃油車，若比拼燃油車，奧迪本來就不怕，只是奧迪電動車完全打不過中國國產電動車，最後奧迪電動車的銷量受影響，令奧迪產生危機感。

日前有陸媒報導，日本本田汽車與華為正在智慧駕駛領域積極探索合作意向，華為的智慧駕駛系統有望搭載在本田的「燁」品牌車型上。

品牌 奧迪 電動

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