快訊

舊鈔換新鈔！細數歷年紙鈔「印一字」最稀有 一套高達150萬

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

可無人全自動充電！華為「充電機器人」應用於尊界新車款

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為與江淮汽車合作的「尊界汽車」15日宣布，尊界S800車款全球首發融合感知充電機器人，可全自動無人自動充電。（取自微博）
華為與江淮汽車合作的「尊界汽車」15日宣布，尊界S800車款全球首發融合感知充電機器人，可全自動無人自動充電。（取自微博）

華為與江淮汽車合作、採用前者「鴻蒙智行」模式推出的「尊界汽車」15日宣布，尊界S800全球首發「融合感知充電機器人」，可做到「全自動無人自動充電」。

IT之家報導，從釋出的宣傳影片來看，該機器人採銀白色機械臂，搭配華為600kW液冷超充樁，預計還配備攝影機、雷達，可識別汽車充電口、自動進行充電。

另外，透過遠端開啟無人自動充電後，尊界S800可以自動尋找充電位，精準無人泊車，充電機器人伸出機械臂自動插槍，還能即時監測障礙物，確保安全高效充電；啟動充電後，前大燈透過投影，會顯示剩餘電量與預估充電時間等資訊，充好電後，充電機器人會自動拔槍、自動繳費、電動車自動泊出。

有大陸博主去年12月曬出華為快充自動充電機器人的照片，並稱「不是展示（Demo），明（2025）年上半年就會量產。」該名博主指出，華為快充自動充電機器人適配所有華為「超充聯盟」的車型，品牌包括小鵬、比亞迪、極狐、阿維塔、賽力斯、江汽集團、長城、理想、廣汽集團和奇瑞汽車等。

華為將充電技術歸納為3個時代，「充電1.0時代」是人工慢充，功率小、充電速度慢，需要十幾個小時才能充滿，且需人工作業；「充電2.0時代」是人工超充（超級充電站），功率較大，充電速度快；但充電槍較重，且需要人工作業；至於「充電3.0時代」是無人超快充，功率大、充電超快，可以實現車輛自動找充電位、自動泊車等，充完也能自動拔槍、繳費、泊車，全程無人工干預。

延伸閱讀

全球手機市場報告出爐 蘋果三星奪前二、小米增速最快

華為鴻蒙速度 一年抵十年

一年走過十年路 孟晚舟：2024年是華為原生鴻蒙關鍵年

年終大降價？ 華為高階手機最高便宜逾萬元

相關新聞

小紅書擠滿「歪果仁」 玩間諜梗、學中文…「像翻越長城」

隨著TikTok禁令將到期，大批「TikTok難民（Tiktok Refugee）」湧向小紅書，一夕之間，小紅書上「長」...

可無人全自動充電！華為「充電機器人」應用於尊界新車款

華為與江淮汽車合作、採用前者「鴻蒙智行」模式推出的「尊界汽車」15日宣布，尊界S800全球首發「融合感知充電機器人」，可...

TikTok「難民」大量湧入 中國小紅書概念股掀漲停潮

中國社群平台小紅書近日湧入大量「TikTok難民」，不但歐美使用者數量上升、英文內容大幅增加，中國的小紅書概念股股價在過...

富士康、優必選合作 已派人形機械人Walker S1進廠「實訓」

富士康、優必選15日共同宣布，將就人形機器人在智慧製造領域的應用建立全方位長期戰略合作關係，透過開展人形機器人在真實製造...

賴總統主張小兩會先談 國台辦：陸客來台名單擱置中

針對總統賴清德元旦表示，兩岸可由台旅會與中國海旅會先進行談判，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，首批陸客赴台團隊遊的名...

今年重啟陸生來台修讀學位？大陸國台辦回應了

去年兩岸學子交流有增進、回溫趨勢，大陸是否在2025年重啟陸生赴台就讀？大陸國台辦15日對此回應，民進黨政府對大陸學生赴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。