可無人全自動充電！華為「充電機器人」應用於尊界新車款

華為與江淮汽車合作、採用前者「鴻蒙智行」模式推出的「尊界汽車」15日宣布，尊界S800全球首發「融合感知充電機器人」，可做到「全自動無人自動充電」。

IT之家報導，從釋出的宣傳影片來看，該機器人採銀白色機械臂，搭配華為600kW液冷超充樁，預計還配備攝影機、雷達，可識別汽車充電口、自動進行充電。

另外，透過遠端開啟無人自動充電後，尊界S800可以自動尋找充電位，精準無人泊車，充電機器人伸出機械臂自動插槍，還能即時監測障礙物，確保安全高效充電；啟動充電後，前大燈透過投影，會顯示剩餘電量與預估充電時間等資訊，充好電後，充電機器人會自動拔槍、自動繳費、電動車自動泊出。

有大陸博主去年12月曬出華為快充自動充電機器人的照片，並稱「不是展示（Demo），明（2025）年上半年就會量產。」該名博主指出，華為快充自動充電機器人適配所有華為「超充聯盟」的車型，品牌包括小鵬、比亞迪、極狐、阿維塔、賽力斯、江汽集團、長城、理想、廣汽集團和奇瑞汽車等。

華為將充電技術歸納為3個時代，「充電1.0時代」是人工慢充，功率小、充電速度慢，需要十幾個小時才能充滿，且需人工作業；「充電2.0時代」是人工超充（超級充電站），功率較大，充電速度快；但充電槍較重，且需要人工作業；至於「充電3.0時代」是無人超快充，功率大、充電超快，可以實現車輛自動找充電位、自動泊車等，充完也能自動拔槍、繳費、泊車，全程無人工干預。