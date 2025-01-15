2025年中國經濟 分析：外部不確定性大

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤14日表示，2025年有很大的外部不確定性，但是中國對於穩增長的決心非常明確，預估全國兩會後會有更多政策推出。

據經濟觀察報報導，汪濤14日在第25屆瑞銀大中華研討會上分享了他對2025年中國宏觀經濟的展望。

汪濤指出，2025年中國經濟面對的第一個挑戰是美國加徵關稅對出口和國內經濟帶來的負面影響。預計美國對中國的關稅加徵或於2025年第三季開始實施，影響大約1/4左右中國出口到美國的商品，但這個假設的時間點、關稅加徵的幅度、影響的範圍還有非常多的不確定性。

第二個挑戰則來自房地產方面的影響。汪濤表示，2024年政府頒布一系列穩樓市的政策，開始有一些效果顯現，例如過去2個月房地產銷售額和銷售面積都有所反彈，但考慮到庫存較大、城鎮化速度放慢，居民住房擁有率較高等原因，2025年房地產銷售、新開工的情況可能會進一步下滑，但下滑的幅度會較去年縮小，市場整體企穩並開始反彈可能要等到2026年。

有關2025年的政策對經濟的影響，汪濤認為，從2024年9月底以來，官方頒布一系列支持經濟增長的政策，2025年預計會有更大力度的政策頒布，即「增量政策」，其中包括可能發行2兆元（下同，約新台幣9兆元）的特別國債（不包括對銀行注資的部分）和4.5兆元甚至以上規模的地方專項債。

汪濤說，政策將進一步支持重大項目和基礎設施的建設，以及居民消費、提高養老保險支付、醫療保險補貼、生育補貼和「以舊換新」等方面。

在人民幣匯率方面，汪濤預計人民幣在加徵關稅、美元走強、中美利差較大等影響下貶值壓力仍較大，但中國央行會用各種工具來維持人民幣保持相對穩定，所以預計2025年人民幣呈現小幅貶值態勢。

汪濤進一步表示，2025年全國兩會將頒布中央經濟工作會議定調的各項政策。在面臨經濟轉型和外部衝擊的壓力下，一些改革可能會加速，例如戶籍制度改革、社保改革，以及放開服務業管制與准入的相關政策等。