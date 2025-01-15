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TikTok「難民」大量湧入 中國小紅書概念股掀漲停潮

中央社／ 台北15日電
TikTok可能被美國當局禁用，美國許多用戶正改用中國大陸另一款社交平台「小紅書」。圖／資料照片
TikTok可能被美國當局禁用，美國許多用戶正改用中國大陸另一款社交平台「小紅書」。圖／資料照片

中國社群平台小紅書近日湧入大量「TikTok難民」，不但歐美使用者數量上升、英文內容大幅增加，中國的小紅書概念股股價在過去兩天內也攀高，今天有多支股票開盤跳空漲停。

中國的短影音平台TikTok可能被美國禁用，美國大量TikTok用戶的擔憂日益擴大，因此近日出現「TikTok難民」，正轉往中國另一款社群平台小紅書。這個舉動也使得RedNote（小紅書國際版）在美國的網路社群中走紅，成為美國App Store下載量第一的免費應用程式。

據第一財經、21世紀經濟報導，隨著小紅書在美國受到歡迎，中國國內的小紅書概念股股價也隨之水漲船高，繼昨天成為中國股市中漲幅最大的族群，今天更有多檔個股開盤旋即跳空漲停。

報導指出，包含遙望科技、壹網壹創、天下秀等三家上市公司均被歸類在「小紅書概念股」中，今天的股價表現也都相當亮眼。遙望科技與小紅書之間有網路行銷相關業務合作、壹網壹創主要為小紅書上的品牌提供綜合營運服務、天下秀主營廣告行銷，與小紅書有深度合作。

截至中午，包含上述三檔股票在內的多檔小紅書改念股都維持漲停，此外也有多檔股票接近漲停。

報導引述經濟產業分析機構艾媒諮詢的執行長張毅指出，無論是服務供應商還是品牌方，這波熱潮無疑會帶來更多的流量和銷售機會，「機會在於市場的變化、海外市場受眾群體的增加以及多元化的產品和行銷」。

報導指出，美國政府對TikTok的政策方向，意外地為小紅書帶來流量，並無形中對小紅書的品牌價值和全球認知度加分，企業可以借此機會拓展國際市場，特別是在美國和歐洲市場的業務布局。然而，短期流量的暴漲固然令人興奮，但長期來看，扎實的產品能力和清晰的國際化戰略才是一大挑戰。

TikTok 小紅書 美國

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