快訊

舊鈔換新鈔！細數歷年紙鈔「印一字」最稀有 一套高達150萬

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

賴總統主張小兩會先談 國台辦：陸客來台名單擱置中

中央社／ 北京15日電
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者廖士鋒／攝影

針對總統賴清德元旦表示，兩岸可由台旅會與中國海旅會先進行談判，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，首批陸客赴台團隊遊的名單至今仍被台方擱置；而「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場」是兩岸協商對話無法恢復的根本原因。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華聲稱，賴清德在元旦答問中以「台灣」、「中國」指稱兩岸，是「不折不扣的台獨分裂謬論」。這再次證明，「『民進黨當局』頑固堅持台獨分裂立場，一再進行謀獨挑釁，是兩岸協商對話無法恢復的根本原因」。

他宣稱，陸方一直積極推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。在兩岸旅遊問題上，2023年5月宣布恢復台灣居民來大陸團隊遊。2024年4月、8月先後對福建居民赴馬祖、金門旅遊和赴台灣本島團隊遊作出安排，並採取措施切實推動。

2024年12月，陸方明確表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

陳斌華聲稱，「民進黨當局」2020年以疫情為藉口禁止大陸居民赴台，叫停台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務，迄今未解除禁團令。2024年6月又將台灣居民來大陸旅遊警示調升至「橙色」，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班；對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請也遲遲不回應，大陸居民首批赴台團隊遊的名單，「至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。

他宣稱，恢復大陸居民赴台旅遊，關鍵在「民進黨當局」能否盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的「種種障礙」。

陳斌華又說，陸方不反對恢復兩岸制度性協商，但協商總歸要有基礎。只要回到「九二共識」的共同政治基礎上，兩岸的對話交往並不存在障礙。

團隊 民進黨 陳斌華

延伸閱讀

賴清德升級對抗？ 李彥秀：一直找敵人只會更孤獨

傳親下1命令 柯建銘當祭旗？老對手直言：這才是我認識的賴清德

赴美團周四見賴清德 葛如鈞：台美科技合作不分朝野

民進黨又提案罷韓國瑜 賴士葆：朝野化解分歧天方夜譚

相關新聞

TikTok「難民」大量湧入 中國小紅書概念股掀漲停潮

中國社群平台小紅書近日湧入大量「TikTok難民」，不但歐美使用者數量上升、英文內容大幅增加，中國的小紅書概念股股價在過...

北京亮牌 2025年經濟拚增5% 各項重大工程、戰略將全面落地

北京市政府昨（14）日率先公布2025年地區生產毛額（GDP）年增率目標為5%左右。由於北京市是中共黨中央的所在地，通常...

可無人全自動充電！華為「充電機器人」應用於尊界新車款

華為與江淮汽車合作、採用前者「鴻蒙智行」模式推出的「尊界汽車」15日宣布，尊界S800全球首發「融合感知充電機器人」，可...

富士康、優必選合作 已派人形機械人Walker S1進廠「實訓」

富士康、優必選15日共同宣布，將就人形機器人在智慧製造領域的應用建立全方位長期戰略合作關係，透過開展人形機器人在真實製造...

搶賺商機 上海放話：泰勒絲今年有望來開演唱會

演唱會熱潮席捲全球，搶賺演唱會商機，上海市旅遊局1位官員14日表示，該市跟美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swif...

小紅書擠滿「歪果仁」 玩間諜梗、學中文…「像翻越長城」

隨著TikTok禁令將到期，大批「TikTok難民（Tiktok Refugee）」湧向小紅書，一夕之間，小紅書上「長」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。