今年重啟陸生來台修讀學位？大陸國台辦回應了

去年兩岸學子交流有增進、回溫趨勢，大陸是否在2025年重啟陸生赴台就讀？大陸國台辦15日對此回應，民進黨政府對大陸學生赴台就讀「人為設限」，對在台陸生設置不合理的限制、給予不公平的對待，「大陸家長能夠放心讓孩子赴台讀書嗎？」

大陸師生赴台交流最近增加，包含前北京清華校長邱勇率師生團訪台，去年大陸知名高校、台灣師生參訪交流不少。本報記者25日詢問大陸國台辦發言人陳斌華，大陸方面2025年有沒有可能進一步推進重啟陸生赴台升讀學位？

陳斌華回應，「民進黨當局一方面說希望大陸開放台灣去大陸學生去台灣就讀，實則島內各界都很清楚，民進黨當局對大陸學生赴台就讀人為設限、對在台的陸生設置不合理的限制、給予不公平的對待，我想島內的媒體有很多這樣的報導。」

陳斌華強調，「面對這種種歧視限制和民進黨當局的惡劣態度，大陸家長能夠放心讓孩子赴台讀書嗎？大陸學生赴台就讀的意願能不受影響嗎？所以民進黨當局應儘快停止政治操弄，切實保障在台陸生權益，這才是真正的善意。」

陳還提到，大陸一直致力於為在大陸高校就讀的台灣學生提供與大陸學生同等的待遇待遇，在就醫、實習、就業等方面提供支持和保障，積極為兩岸青年交流創造條件。

2020年1月新冠疫情爆發時，在台灣具有學籍的陸生返台就讀、入境限制、宿舍使用等議題，曾引起不小的兩岸爭議。大陸教育部港澳台辦負責人2020年4月9日受訪時無預警宣布，「綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作﹔對已在島內高校就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在島內繼續升讀。當務之急，要解決陸生返回台灣高校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。」