賴清德拋旅遊小兩會談判 國台辦：首批陸客名單遭擱案頭

為了讓陸客來台灣，賴清德總統日前公開喊話希望兩岸旅遊小兩會協商，而大陸國台辦15日回應，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，並強調民進黨政府「頑固堅持台獨分裂立場，一再進行謀獨挑釁，是兩岸協商對話無法恢復的根本原因。」

陸客恢復來台灣旅遊的議題，持續成為兩岸關係焦點。賴總統日前表示「台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流」，並建議可先由「台灣的台旅會、中國的海旅會」進行談判。

就此，大陸國台辦發言人陳斌華15日於記者會上回應，賴清德在答問中以「台灣」、「中國」來指稱兩岸，是不折不扣的「台獨」分裂謬論。他強調，「這再次證明，民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，一再進行謀『獨』挑釁，是兩岸協商對話無法恢復的根本原因。」

陳稱，大陸一直積極推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。在兩岸旅遊問題上，2023年5月大陸宣布恢復台灣居民來大陸團隊遊；2024年4、8月先後對福建居民赴馬祖、金門旅遊和赴台灣本島團隊旅遊作出安排，並採取措施切實推動。2024年12月大陸明確表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

陳斌華強調，反觀民進黨當局，2020年以新冠疫情為藉口禁止大陸居民赴台，喊停台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務，迄今未解除「禁團令」。2024年6月又將台灣居民赴大陸旅遊警示調升至橙色，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請，也遲遲不回應。

他透露，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，並批評賴清德的說法是「顛倒黑白、倒打一耙」。他說，民進黨執政府「不斷拖延、阻礙兩岸旅遊恢復正常化，無非是私心作祟，害怕大陸民眾走進台灣、兩岸民眾走近走親，讓其精心構築的『信息繭房』塌了房，讓其大肆宣揚的『台獨』主張沒了市場。」

陳斌華最後稱，「恢復大陸居民赴台旅遊，關鍵在民進黨當局能否儘早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。」

至於媒體追問是否有望重啟兩岸旅遊小兩會協商，陳斌華則說，「我們不反對恢復兩岸制度性協商，但協商總歸要有基礎，只要回到九二共識共同政治基礎上，兩岸的對話交往並不存在障礙。」

此外，陳斌華在記者會上也主動透露，2024年兩岸人員往來440.5萬人次，同比增長53.8%；其中，台灣民眾赴大陸402.3萬人次，同比增長54.3%；大陸民眾赴台灣38.2萬人次，同比增長49.2%。

他還提到，2024年小三通航線共運營8817班次，載運136萬7228人次，同比增長67.2%和78.8%，自大陸恢復福建省民眾赴馬祖、金門旅遊以來，截至12月底，赴馬祖旅遊團組193人次，個人旅遊885人次；赴金門旅遊團組2834人次，個人旅遊39751人次。