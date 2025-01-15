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中國商務部：7家對台軍售美企列不可靠實體清單

中央社／ 台北15日電

中國商務部昨天晚間以美國對台軍售為由，宣布將美國7家企業列入不可靠實體清單，措施包含禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動，禁止有關企業高級管理人員入境等。

美國候任總統川普（Donald Trump）就職前夕，美中博弈持續。中國商務部14日晚間發布的公告指出，決定將參與台灣軍售的岸際電子公司（Inter-Coastal Electronics）、系統研究與模擬公司（System Studies & Simulation）、鐵山解決方案公司（IronMountain Solutions）、應用技術集團（Applied Technologies Group）、艾西恩特公司（Axient）、安杜裏爾公司（Anduril Industries）、海上戰術系統公司（MaritimeTactical Systems）列入不可靠實體清單。

中方的公告稱，從14日起實施的措施包含有4項，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

中國商務部指出，此次實施的理由為「維護國家主權、安全和發展利益」，法源依據為中國「對外貿易法」、「國家安全法」、「反外國制裁法」等有關法律，及「不可靠實體清單規定」第2條、第8條和第10條等有關規定。此外，公告未盡事宜，按照中國「不可靠實體清單規定」執行。

川普 美國 軍售

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