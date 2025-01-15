搶賺商機 上海放話：泰勒絲今年有望來開演唱會

演唱會熱潮席捲全球，搶賺演唱會商機，上海市旅遊局1位官員14日表示，該市跟美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的團隊前期溝通之後，對今年舉辦泰勒絲演出「持樂觀態度」。

台灣的中央銀行曾於2024年在臉書粉專貼文，暢談「泰勒絲經濟學」為美國帶來的經濟效益高達57億美元（約新台幣1899億元），幾乎相當對每位美國民眾發放20美元（約新台幣666元），且遠高於全球50國的GDP加總。

澎湃新聞報導，上海市文化和旅遊局副局長張旗表示，接待過泰勒絲的演出團隊到上海進行前期溝通，「我們樂觀地感到，可能今年會有希望」，張旗還透露，上海樂高樂園5月將營業，哈利波特主題樂園和小豬佩奇主題樂園也可能要落戶上海。

彭博報導，泰勒絲這位35歲的明星上月結束破紀錄的時代巡迴演唱會，其間沒有在中國大陸這個全球第2的人口大國有演出，令大量粉絲失望，一些粉絲轉而觀看演唱會電影，票房至少達到人民幣9500萬元（約新台幣4.3億元）。

泰勒絲的演唱會在任何地方均可被視為利多經濟。在中國大陸可能尤其受歡迎，因為決策者把刺激消費作為今年的首要任務，力圖抵消美國可能即將對陸出口加徵關稅的影響，而出口正是大陸經濟去年一大動力。

泰勒絲歌迷參加一場現場演出的開銷，通常在1500美元左右（約新台幣5萬元），包括門票、飯店、航班和食物的費用。

泰勒絲在中國大陸受到歡迎。2014年她在上海站巡演的門票1分鐘就售罄，創下大陸歷史上最快售票紀錄。