受美關稅威脅影響 陸今年經濟增速估放緩至4.5%

隨著川普下周將重返白宮，中美貿易緊張局勢預計將進一步加劇。64位經濟學家在路透問卷調查中預測，在刺激措施、強勁出口的推動下，2024年大陸國內生產毛額（GDP）增長可能達到4.9%，基本實現北京制定的約5%的年增長目標、2025年放緩至4.5%，2026年進一步降至4.2%。

大陸官方17日將公布2024年第4季、12月以及全年的經濟活動數據。

路透報導，2024年11月，川普在勝選後表示，將在上任第1天就對中國大陸商品在現有關稅基礎上徵收「10%的額外關稅」。選戰期間，他還曾威脅要對所有大陸商品加徵60%關稅。

瑞銀分析師在一份報告中表示，「美國可能提高關稅，是今年大陸經濟增長面臨的最大阻力，可能會影響出口、企業資本支出和家庭消費」，瑞銀分析師還評估，大陸房市將在今年繼續下滑，「但對經濟增長的拖累會有所減弱。」

調查顯示，隨著一系列刺激經濟措施開始發揮作用，去年第4季經濟增長可能較上年同期提高至5%，高於去年第3季的4.6%。

路透指出，新冠疫情後大陸經濟反彈迅速減弱，之後一直難以獲得動力。房地產危機持續、需求疲軟和地方政府債務，嚴重拖累經濟活動，企業、消費者信心嚴重受挫。

去年9月以來，大陸中央推出一系列刺激措施，包括降低利率、銀行存款準備金率以及人民幣10兆化債計畫。同時還擴大家電、汽車等消費品的「以舊換新」計畫，以期重振消費。

不少分析師預計，大陸今年將推出更多刺激措施，但新政策的範圍、規模，可能取決於川普實施關稅，或其它懲罰措施的速度和力度。

在2024年12月召開的中央經濟工作會議上，大陸中央承諾增加預算赤字、發行更多債券，以促進2025年的經濟增長。同時，由於不斷上升的經濟風險和通貨緊縮壓力，大陸官方也放棄實施14年的「穩健」貨幣政策，轉而採取「適度寬鬆」的貨幣政策。

路透援引消息人士稱，北京高層已同意將今年的GDP增長目標維持在5%左右，並以創紀錄的財政赤字率提高至GDP的4%、人民幣3兆元的特別國債為後盾，預計將在3月的兩會上公布增長目標和刺激計畫。