川普關稅戰 路透：經濟學家估陸今明年GDP增速放緩

路透社對64名經濟學家進行調查，根據他們的預測中位數，中國2025年國內生產總額（GDP）成長可能放緩至4.5%，2026年進一步減緩至4.2%。

路透社報導，根據64名經濟學家的預測中位數，中國在振興措施和強勁出口幫助下，2024年GDP增長有望達到4.9%，基本上實現中國政府制定的約5%年增長目標。

但美國總統當選人川普（Donald Trump）即將於下週重返白宮，擬對中國商品課徵高額關稅。中國身為全球第二大經濟體，將面臨與美國的貿易緊張情勢加劇。

瑞銀（UBS）分析師在一份報告中指出：「美國可能提高關稅，是今年中國經濟增長面臨的最大阻力，恐影響（中國的）出口、企業資本支出和家庭消費。」

這名分析師還表示，他們也預計中國房地產市場將在2025年繼續下行，但對經濟增長的拖累會有所減弱。