陸三大金管部門 傳薪水腰斬

據路透引述消息人士透露，中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會（證監會）的職員將於本月開始集體降薪，此次降薪幅度約為總收入的50%，降薪後三大監管部門薪酬水平預計將與公務員薪酬齊平。

消息人士表示， 儘管最初遭到三家監管機構及其員工的抵制，但降薪措施還是在本月實施。

據報導，證監會部門負責人年收入大約是人民幣30-40萬元（約新台幣135-180萬元），幾乎是其他國家機構公務員年收入的二倍。此次政策將使部分董事級及以上的高階官員面臨60%減薪，部門的負責人削減近50%，部門負責人以下的官員將削減40%。

路透指出，此舉是要順應大陸自2023年啟動的國家機構改革。

2023年3月，中共中央、大陸國務院印發《黨和國家機構改革方案》，決定在中國銀行保險監督管理委員會（保監會）基礎上組建國家金融監督管理總局，為大陸國務院直屬機構，並不再保留保監會；同時將證監會從大陸國務院的直屬事業單位，調整為大陸國務院直屬機構，以強化資本市場監管職責。

一些專家預計，此次機構改革後，金融監管機構員工的收入將會下降，以與財政部和國家發改委等其他政府機構公務員的工資水平保持一致。