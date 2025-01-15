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小紅書湧入大量「抖音難民」
TikTok在美國正面臨「不賣就禁」危機，大陸另一個社群媒體小紅書因此湧入大量「TikTok難民」並在當地走紅。
多家外媒報導稱，小紅書目前已成為美國AppStore免費排行榜下載第一名，超越TikTok旗下照片分享應用程式Lemon8和OpenAI的ChatGPT。
據財聯社，眼看TikTok「不賣就禁」將於1月19日生效，近日，不少大陸用戶進入小紅書時發現，隨處可見IP位址在美國的用戶。不少美國用戶都在急於尋找可以繼續發布影片的替代方案，並關注TikTok禁令到底是否會生效。
美國財經商業雜誌《富比世》稱，美國網友對小紅書的關注可視為他們對TikTok禁令的一種反抗。
另外，有美國用戶還發出影片表達對禁令的不滿，認為美國政府剝奪其權利，切斷其與其他國家交流的機會。
小紅書上關於「TikTok難民」（TikTok Refugee）的筆記數量從13日下午的2,000多條，總閱覽量約39萬，轉眼到隔（14）日傍晚，數量迅速超過6萬，總閱覽量超過4,012萬，並且還有超過120萬的討論量。
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