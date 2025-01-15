全陸風向球 北京市喊經濟成長5%

北京市政府昨率先公布今年地區生產毛額（GDP）年增率目標為百分之五左右。由於北京市是中共中央的所在地，通常訂出的目標與大陸全國目標一致，外界預期大陸今年全年GDP年增率目標也可望訂在百分之五左右。

近期大陸地方政府陸續召開人大會議，北京市長殷勇昨在北京市人大會議中進行工作報告時表示，預計去年北京全市地區GDP年增百分之五點二左右；今年經濟社會發展主要預期目標為GDP增長百分之五左右。

大陸全國兩會今年三月召開，屆時才會訂出今年大陸全國GDP成長目標，北京市是大陸一線城市中率先公布今年GDP成長目標的城市，上海市、廣東省將於十五日至十八日舉行人大會議，屆時也將公布今年的GDP成長目標。

殷勇回顧去年工作報告指出，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，去年北京一般公共預算收入增長百分之三點一，城鎮調查失業率百分之四點一左右，居民人均可支配收入成長百分之四點五左右，居民消費價格（CPI）漲幅百分之○點一。

殷勇提出北京今年的經濟發展目標為：GDP增長百分之五左右，努力爭取更好結果，一般公共預算收入增長百分之四左右，城鎮調查失業率控制在百分之五以內，CPI漲幅百分之二左右，居民收入增長與經濟增長同步。