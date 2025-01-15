陸3大金融監管部門 傳薪水砍半

路透昨天引述消息人士透露，中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會（證監會）的職員將於本月開始集體降薪，此次降薪幅度約為總收入的百分之五十。降薪後，三大監管部門薪酬水準預計將與大陸公務員薪酬齊平。

消息人士表示，儘管最初遭到三家監管機構及其員工的抵制，但降薪措施還是在本月實施。

據報導，大陸證監會部門負責人年收入大約是人民幣卅至四十萬元（約台幣一三五萬至一八○萬元），幾乎是其他國家機構公務員年收入的兩倍。此次政策將使部分董事級及以上的高階官員面臨百分之六十減薪，部門的負責人削減近百分之五十，部門負責人以下的官員將削減百分之四十。

路透指出，此舉是要順應大陸國家機構改革。二○二三年三月，中共中央、大陸國務院印發「黨和國家機構改革方案」，決定在中國銀行保險監督管理委員會（保監會）基礎上組建國家金融監督管理總局，為大陸國務院直屬機構，並不再保留保監會；同時將證監會從大陸國務院的直屬事業單位，調整為大陸國務院直屬機構，以強化資本市場監管職責。

大陸國家金融監督管理總局和證監會此前屬於事業單位，其職員的薪酬體系是按照「參公事業單位」（參照公務員管理的事業單位）制定，即可參考行業內同類專業技術人員指定特殊工資標準；其中，證監會的薪酬水準最高。而人行雖隸屬於大陸國務院，但是其員工薪資是與另外兩個監管機構保持一致。

有專家預計，此次機構改革後，金融監管機構員工的收入將會下降，以與大陸財政部和國家發改委等其他政府機構公務員的薪資水準保持一致。