北京亮牌 2025年經濟拚增5% 各項重大工程、戰略將全面落地

北京市政府昨（14）日率先公布2025年地區生產毛額（GDP）年增率目標為5%左右。由於北京市是中共黨中央的所在地，通常訂出的目標與全國目標一致，外界預期大陸今年全年GDP年增率目標也可望訂在5%左右。

據《北京日報》報導，近期大陸地方政府陸續召開人大會議，北京市長殷勇昨天在北京市人大會議中進行政府工作報告時表示，預計2024年北京全市地區GDP年增5.2%左右，他並提出，今年經濟社會發展主要預期目標為GDP增長5%左右。

大陸全國「兩會」今年3月召開，屆時才會訂出今年全國GDP成長目標，北京市是大陸一線城市中率先公布今年GDP成長目標的城市，上海市、廣東省將於15日至18日舉行人大會議，屆時也將公布今年的GDP成長目標。

殷勇回顧2024年工作報告指出，去年面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，去年北京一般公共預算收入增長3.1%，城鎮調查失業率4.1%左右，居民人均可支配收入增長4.5%左右，居民消費價格（CPI）漲幅0.1%。

殷勇提出北京2025年的經濟發展目標為：GDP增長5%左右、努力爭取更好結果，一般公共預算收入增長4%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內，CPI漲幅2%左右，居民收入增長與經濟增長同步。

新京報報導，北京市發展改革政策研究中心經濟師張藝秋表示，5%左右是一個比較高的增速，2025年的5%左右含金量更高、增量更大，北京人均GDP已經接近3萬美元，5%左右的增速是一個比較高的增速，是在2024年GDP近人民幣5兆元的經濟體量上，更上一個台階，總體增量其實更大。

張藝秋表示，2025年實現預期目標的支撐條件更足，今年國家將加強超常規逆周期調節，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，穩增長政策工具更加完善，經濟穩中向好的條件更加有利。

從發展動力上看，2025年是「十四五」規劃收官之年，北京一系列重大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目正在全面落地見效，北京巨大需求潛力有待釋放，培育發展新質生產力、節能降碳改造等領域投資需求。