陸前200大外企 平均年銷售額500億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

胡潤研究院本月13日在深圳發布《2024胡潤中國外商投資企業200強》，這200家外資企業平均每家年銷售額500億元（人民幣，下同）。

中新社報導，這是胡潤研究院第三次發布該榜單，並將榜單規模從100強擴大至200強。該榜單依據外資企業在中國大陸的銷售額和員工規模兩大指標進行綜合評估。其中，鴻海精密以1.1兆元的銷售額和超過45萬名員工，名列榜首。 　　

此次榜單中200強企業2023年在中國大陸銷售額累計10兆元，相當於中國大陸全年GDP的8%，平均每家公司年銷售額500億元。這些企業在中國大陸共雇傭超過350萬名員工，平均每家企業有1.8萬名員工。汽車、工業設備、醫療健康和化工行業是上榜企業最多的領域，這四大行業的上榜企業合計占200強企業的一半以上。200強企業平均成立年限為104年，平均在大陸運營時間有51年。 　　

榜單還顯示，在200強企業中，近20家企業的中國區年銷售額均突破千億元。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國大陸經濟的穩健增長也為外資企業提供了巨大的市場機遇，在200強榜單中，這些外資企業在中國區的銷售額平均占其全球總銷售額的14.5%，有些企業在中國的銷售額占比超過集團總銷售額的一半。

外資 榜單

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