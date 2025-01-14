怎擺脫消費者「車價通縮」預期？ 瑞銀：陸政策制定者面對挑戰

瑞銀近日在上海舉辦大中華研討會，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻14日稱，大陸消費者在做決策買車的那刻，往往有愈晚買車，車愈好愈便宜的觀望情緒。如何擺脫消費者對汽車售價通縮的預期，這是大陸政策制定者往後需面對的挑戰和問題。他還稱，近期汽車「以舊換新」政策力度比想像中的「更慷慨」，預計今年底政策刺激或可見效。

鞏旻於記者會上指，大陸上周公布的汽車「以舊換新」政策力度，比想像中的「更慷慨」。他估，去年有關措施大約產生逾200萬輛汽車的需求。而隨著大陸購車補貼今年繼續實施，且補貼時段覆蓋全年，因此他估計今年補貼所產生的汽車消費意願和刺激效果，應較去年更大。

鞏旻說，理論上新能源車補貼是希望「撫平」周期性需求，在需求不好時提供補貼能刺激需求，反之就應撤掉這樣的補貼。然而，在實際操作效果上，新能源車補貼往往在旺季時又疊加更強的需求周期，所以不見得產生「撫平」需求周期的作用。

他認為，更長遠的解決方法是擺脫通縮預期，過去幾年，汽車在大陸成為最大的通縮產品，消費者持觀望態度，且認為愈晚買愈便宜。如何讓消費者願意去消費，擺脫通縮並激發通膨預期，以及平衡整體車市供需關係，這是大陸政策制定者接下來更加需要去研究的問題。

鞏旻續指，大陸現有政策雖在補貼金額仍與去年中的持平，即新能源車補貼人民幣2萬元、燃油車補貼人民幣1.5萬元，且覆蓋全年，但他認為，刺激成效並不會馬上就有立竿見影的效果，預計本次政策刺激效果在年底可顯現。

另，鞏旻預估，大陸新能源車今年底的價格環境會較佳，因大陸新能源車購置稅政策2026年起會由免徵轉為減半，消費者在預期車價明年開始會有通膨的狀態下，新能源車需求或在今年底轉強，料消費者會有更強烈的消費意願。不過，由於保護主義抬頭，他亦料大陸今年汽車出口增速可能放慢。

鞏旻還說道，大陸市場從燃油車快速轉型至新能源車的過程中，實際上造成合資車企的燃油車產能過剩問題。他預測，合資車企或西方車企在大陸的合作夥伴，有1,000萬輛的產能壓縮空間。同時，從2014年至2023年間，跨國車企平均每年在大陸可賺取200億美元的利潤，但如此的利潤池在當前已在急速萎縮當中。