怎擺脫消費者「車價通縮」預期？ 瑞銀：陸政策制定者面對挑戰
瑞銀近日在上海舉辦大中華研討會，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻14日稱，大陸消費者在做決策買車的那刻，往往有愈晚買車，車愈好愈便宜的觀望情緒。如何擺脫消費者對汽車售價通縮的預期，這是大陸政策制定者往後需面對的挑戰和問題。他還稱，近期汽車「以舊換新」政策力度比想像中的「更慷慨」，預計今年底政策刺激或可見效。
鞏旻於記者會上指，大陸上周公布的汽車「以舊換新」政策力度，比想像中的「更慷慨」。他估，去年有關措施大約產生逾200萬輛汽車的需求。而隨著大陸購車補貼今年繼續實施，且補貼時段覆蓋全年，因此他估計今年補貼所產生的汽車消費意願和刺激效果，應較去年更大。
鞏旻說，理論上新能源車補貼是希望「撫平」周期性需求，在需求不好時提供補貼能刺激需求，反之就應撤掉這樣的補貼。然而，在實際操作效果上，新能源車補貼往往在旺季時又疊加更強的需求周期，所以不見得產生「撫平」需求周期的作用。
他認為，更長遠的解決方法是擺脫通縮預期，過去幾年，汽車在大陸成為最大的通縮產品，消費者持觀望態度，且認為愈晚買愈便宜。如何讓消費者願意去消費，擺脫通縮並激發通膨預期，以及平衡整體車市供需關係，這是大陸政策制定者接下來更加需要去研究的問題。
鞏旻續指，大陸現有政策雖在補貼金額仍與去年中的持平，即新能源車補貼人民幣2萬元、燃油車補貼人民幣1.5萬元，且覆蓋全年，但他認為，刺激成效並不會馬上就有立竿見影的效果，預計本次政策刺激效果在年底可顯現。
另，鞏旻預估，大陸新能源車今年底的價格環境會較佳，因大陸新能源車購置稅政策2026年起會由免徵轉為減半，消費者在預期車價明年開始會有通膨的狀態下，新能源車需求或在今年底轉強，料消費者會有更強烈的消費意願。不過，由於保護主義抬頭，他亦料大陸今年汽車出口增速可能放慢。
鞏旻還說道，大陸市場從燃油車快速轉型至新能源車的過程中，實際上造成合資車企的燃油車產能過剩問題。他預測，合資車企或西方車企在大陸的合作夥伴，有1,000萬輛的產能壓縮空間。同時，從2014年至2023年間，跨國車企平均每年在大陸可賺取200億美元的利潤，但如此的利潤池在當前已在急速萎縮當中。
談到市場預期大陸接下來或出現大規模整合，最終僅少數車企能存活，鞏旻表示，大陸汽車業確實會經歷整合，惟車企仍有不同的生存方式，因此實際被淘汰後所剩的大陸車企，數目或會多於市場現時所預期。基於此，他估至2030年左右，大陸仍有10到12家具規模的大陸自主品牌車企。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言