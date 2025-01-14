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強勁反彈！美國TikTok用戶跳槽小紅書 帶動陸股盤跌後大漲

中央社／ 北京14日電
去年12月31日起即陷入弱勢盤跌的中國股市，今天首見強勁反彈，滬深創3大指數大漲2.5%至4.7%，北證50更暴漲逾10%。圖／AI生成
去年12月31日起即陷入弱勢盤跌的中國股市，今天首見強勁反彈，滬深創3大指數大漲2.5%至4.7%，北證50更暴漲逾10%。圖／AI生成

去年12月31日起即陷入弱勢盤跌的中國股市，今天首見強勁反彈，滬深創3大指數大漲2.5%至4.7%，北證50更暴漲逾10%。其中，因TikTok在美業務恐停擺，用戶大量轉移至小紅書，使小紅書概念股今天成為中國股市漲幅最大的族群。

中國股市在2024年12月31日最後一個交易日，以及今年1月2日第一個交易日，均以大跌作收，導致投資人信心渙散，市場人氣流失。此後直到昨天，中國股市仍呈現弱勢整理盤跌，上證指數昨天盤中更跌到3140.98點，創下近3個半月新低。

今早開盤，滬深創3大指數均以略高於平盤開出，隨即在小紅書概念股為首的族群帶動下，盤勢迅速上漲，帶動其他族群及類股一併上漲，且漲勢從上午盤維持到下午盤，直到收盤。其中，滬深創3大指數之外的北證50指數，更意外上演噴出行情。

終場上證指數收3240.94點大漲80.18點，漲幅達2.54%；深證成指收10165.17點大漲368.99點，漲幅亦達3.77%；創業板指收2075.76點大漲93.3點，漲幅高達4.71%；北證50收1107.94點大漲107.72點，漲幅更達10.77%。

至於滬深兩市總成交額為人民幣1兆3507億元，較昨天放大3843億元；大盤資金淨流入逾590億元。至於個股，多達5333檔上漲，其中157檔漲停；38檔下跌，其中3檔跌停。

類股及族群方面，小紅書概念股漲幅居冠，帶動快手、機器人、拼多多、網路電商、減速器、智譜AI、抖音、ChatGPT、數位貨幣、消費電子等概念股及族群漲幅居領先地位。其中，小紅書概念股更有多檔以漲停作收。

南華早報報導，面對來自中國的短影音平台TikTok可能被美國禁用，美國有大量TikTok用戶正改用中國另一款短影音平台小紅書，使小紅書在美國的下載量激增，13日並在美國iPhone所有自由選用的app中，下載量排名首位。

外電報導，美方要求TikTok母公司字節跳動必須出售股權，否則就要在美國下架的期限為1月19日。如果拜登（Joe Biden）政府確認字節跳動在資產出售方面取得實質進展，可將期限延長90天。但外界認為，字節跳動不太可能達到這一標準，因此TikTok在美國被下架的可能性恐將大增，促成了小紅書用戶的激增。

TikTok 字節跳動 小紅書 拼多多 美國

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