大陸人行：根據國內外經濟金融形勢 擇機調整政策

大陸人行副行長宣昌能14日表示，下階段宏觀經濟政策將進一步強化逆周期調節，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，支持實現全年經濟社會發展目標。綜合運用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保證寬鬆的社會融資環境。

大陸國務院新聞辦14日舉行記者會介紹金融支持經濟高質量發展狀況，中國人民銀行副行長宣昌能、國家外匯管理局副局長李斌，與人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾等人出席、回應近期疑問。

對於近期人民幣遭遇貶值壓力，宣昌能指出，人行實施貨幣政策主要考慮國內經濟金融形勢，當然也會兼顧內外平衡。但他也說，未來一段時間，外部環境複雜性、嚴峻性和不確定性可能進一步上升。

宣昌能表示，人行匯率政策立場是清晰和一以貫之的，保持人民幣匯率基本穩定的目標不會改變，多年來在應對外部衝擊中積累了豐富的經驗，「我們有信心、有條件、有能力堅決實現目標。」

李斌表示，未來一段時期，大陸國際收支總體平衡的格局不會改變，外匯市場韌性不斷增強，人民幣匯率完全有條件保持基本穩定。

人行近期暫停從公開市場購入國債引發市場熱議，鄒瀾表示，考慮到中國債券市場發展的時間還比較短，沒有經歷過大的波折，不是所有的投資者、管理者，尤其是社會公眾都熟悉政府債券高投資回報背後隱藏的市場價格風險。因此人行加強宏觀審慎管理，多次提示風險，強化市場監管，並且在一級市場發行較少的時間段，暫停在二級市場買入操作，轉而使用其他工具來投放流動性，避免影響投資者的配置需要、加劇供需矛盾和市場波動，目的就是希望市場能夠行穩致遠。

談及支持資本市場發展，鄒瀾表示，人行推出的支持資本市場2項工具遵循市場化、法治化原則，上市公司、行業機構可以根據市場情況自主決策購買股票的時機和規模，有利於充分發揮市場選擇功能。人行將根據前期實踐經驗，進一步完善工具的設計和制度安排，不斷提升工具使用的便利性，相關企業和機構可以根據需要，隨時獲得足夠的資金來增加投資。

會上透露數據顯示，截至2024年末，證券、基金、保險公司互換便利累計操作超過人民幣1000億元，金融機構已經和超過700家上市公司或主要股東，簽訂了股票回購增持的貸款合約，金額超過人民幣300億元。

在利率走低，銀行息差承壓情況下，宣昌能表示，今年將進一步降低銀行整體的負債成本，緩解銀行淨息差壓力，更好平衡銀行業負資產負債表的健康性，和實體經濟融資成本下降之間關係，同時加快補充銀行資本金。