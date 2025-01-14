字節跳動擴大AI資本支出 將自建資料中心變電站

字節跳動日前發布公告計劃採購自建變電站。此前大陸機構研報指出，字節跳動今年在AI開發上的資本支出有望達到人民幣1,600億元（約新台幣7,200億元）。

字節跳動發布自建數據中心變電站設計框架採購尋源公告顯示，計畫1月開始，3月完成，內容提及計劃採購自建變電站的主要設計原則及工程設想，包括完成變電站的建築、電力一次系統、電力二次系統的擴初設計等。

大陸科技巨頭投注鉅資在AI發展上，其中字節跳動堪稱大手筆。據大陸機構浙商證券去年底發布的報告指出，字節跳動2024年資本開支達到人民幣800億元，接近百度、阿里、騰訊三家的總和，前述三家公司總和約人民幣1,000億元。

該報告指出，字節跳動在2025年投注重資目的在打造自主可控的大規模數據中心集群，其中約人民幣900億元將用於AI算力的採購，另外人民幣700億元用於IDC基建以及網絡設備。

此外，近期大陸市場有傳聞稱字節跳動計劃2025年斥資至多70億美元購買輝達晶片。不過，字節跳動發言人隨即回應購買輝達晶片的訊息不實。Omdia數據顯示，字節跳動已成為大陸境內輝達AI晶片的最大買家，甚至是輝達在亞洲的最大客戶。

字節跳動在5月正式發布豆包大模型以來，至今已完成了Doubao-pro、Seed-Music、視頻生成模型、視覺理解模型等多項更新成果。海通證券12月30日研報分析，目前豆包大模型通用模型能力已經全面對齊GPT-4o。

而字節跳動在推廣也砸下重金，浙商報告提及豆包智能助手在去年4月至5月的廣告投放金額接近人民幣1,800萬元，6月上旬飆升至人民幣1.24億元。旨在快速提升用戶數量，起到擴大市佔率以及獲取龐大訓練語料的作用。

此前英媒金融時報引述字節跳動內部人士稱，字節跳動創始人張一鳴雖卸任CEO一職，但一直積極參與該集團的AI 戰略，親自監督從競爭對手公司挖角AI工程師和研究人員的工作。張一鳴在內部談及「通用人工智慧」（AGI）目標，即具有類似人類智慧的系統。