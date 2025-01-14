「迎歷史性突破」華為加速建設鴻蒙生態系 拼一年衝刺十萬應用

華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在新年首封全員信中表示，2025年鴻蒙生態要壓強投入，10萬個應用是生態成熟標誌，這是未來半年到一年時間的關鍵目標。

綜合IT之家、南方都市報等陸媒報導，余承東13日發布新年第一封全員信，信中提及「時代的洪流沖天下，鴻蒙三分天下有其一，是歷史賦予我們這代終端人的責任與使命。」並表示，在經歷連續5年的制裁後，2024年華為終端業務重回增長快車道。

余承東指出，今年鴻蒙生態迎來歷史性突破。HarmonyOS NEXT (5.0) 十年鑄劍正式發布，鴻蒙原生應用和元服務上架超2萬個，鴻蒙開發者超過720萬，生態設備超10億台。「從內到外全棧自研的HarmonyOS NEXT實現了操作系統核心技術的自主可控、安全可靠打破移動操作系統兩極格局，為世界提供第三種選擇。」他說。

對於人工智慧發展，余承東表示，人工智慧「小荷才露尖尖角」，但不能等雨來了再播種，要敢於把根扎深。他稱，要落實華為AI戰略決議，加強AI產品能力，提升AI隊伍能力建設，通過系統架構創新，發揮端芯雲協同優勢，做強鴻蒙原生智能。以小藝為突破口，快速創新，贏得用戶心智，為消費者帶來全場景下極致的智能新體驗。

華為鴻蒙生態正進入各行各業，目前包含微信、支付寶、抖音、京東、淘寶、美團、WPS等TOP應用均已上架鴻蒙應用市場，滿足了消費者99.9%的日常使用需求。

華為輪值董事長孟晚舟此前在去年末發佈新年致辭表示，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，鴻蒙千帆計劃得到眾多行業夥伴的積極響應，短短一年時間便就走過其他操作系統十多年的發展之路，創造了「鴻蒙速度」。