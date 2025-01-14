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大陸人行公布最新金融數據 12月新增貸款逾4.47兆多於市場預期

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸人行14日公布最新金融數據，大陸2024年12月新增人民幣貸款9900億元（約新台幣4.47兆元），多於市場預期。圖／路透資料照
大陸人行14日公布最新金融數據，大陸2024年12月新增人民幣貸款9900億元（約新台幣4.47兆元），多於市場預期。圖／路透資料照

大陸人行14日公布最新金融數據，大陸2024年新增人民幣貸款18.09兆元，路透根據人行數據計算，單計12月新增人民幣貸款9900億元（約新台幣4.47兆元），多於市場預期。

至2024年12月底，人民幣貸款餘額按年增長7.6%，廣義貨幣供應量（M2）按年升幅加快至7.3%，兩者均符合預期；狹義貨幣供應量（M1）按年跌1.4%，跌幅比11月底的3.7%收窄，連續3個月收窄，但連跌9個月。

分部門看，2024全年住戶貸款增加人民幣2.72兆元，其中，短期貸款增加人民幣4732億元，中長期貸款增加人民幣2.25兆元；企（事）業單位貸款增加人民幣14.33兆元，其中，短期貸款增加人民幣2.61兆元，中長期貸款增加人民幣10.08兆元，票據融資增加人民幣1.57兆元。

至2024年12月底，社會融資規模存量人民幣408.34兆元，按年增長8%。去年社會融資規模增量人民幣32.26兆元，按年少人民幣3.32兆元。

大陸機構、投行先前預測去年12月信貸數據時顯得保守，澎湃新聞先前報導，招商證券、中金公司與興業研究評估數字分別為人民幣9100億、7000億與4000億。主因普遍認為去年12月利率低位，信貸需求不強，加上基建開工處淡季等因素。

財聯社報導，北京大學經濟學院教授、國民經濟研究中心主任蘇劍先前分析，在新一輪穩增長政策發力下，尤其是當前大規模的擴張性金融政策、房地產鬆綁政策落地，樓市成交顯著回暖，信貸規模將有所支撐。但伴隨地方化債「三箭齊發」開始落地，信貸需求減弱。此外，業界人士預計，化債背景下，未來一段時間企業貸款還將持續偏弱。

人民幣 信貸 北京大學

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