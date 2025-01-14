快訊

有望取代人民幣！新台幣將成亞洲最佳融資貨幣 彭博揭原因

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

政策規模將翻倍？瑞銀指「陸穩增長決心明確」 預估人民幣小幅度貶值

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤。記者謝守真／攝影
瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤。記者謝守真／攝影

瑞銀13、14日於上海舉辦大中華研討會，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，受外部衝擊影響，認為大陸政府「對穩增長的決心非常明確」，估計今年政策規模或比去年翻倍、甚至更多，包括廣義財政會擴張GDP的2個百分點以上，以及預算赤字或接近4%左右；國債或有人民幣2兆元的發行；地方專項債或有人民幣4.5兆甚至以上的規模。不過她直言，大陸房地產活動要「企穩反彈」，或要等到明年。

汪濤分析，美國經濟今年增長或比去年有所放緩，但經濟仍較有韌性。同時，美國聯準會還會繼續降息，至少會降息4次，差不多1個百分點。川普的刺激經濟政策包括減稅等，或需要時間才能反映在經濟增長；同時川普若採取加關稅、驅逐移民等政策，對美國經濟可能反而有負面影響，總體而言，拉動經濟增長的政策在今年或不會太有效果。

有鑑於此，汪濤預測，今年美元可能仍較強，尤其在前幾個月，但後續若美國經濟放緩、聯準會降息得以實現的話，美元也可能對主要的匯率會有所走弱。汪濤對比，若川普政府第3季對陸加徵關稅，或影響大約4分之1從大陸出口到美國的商品。她稱，大陸面對美國加徵關稅的挑戰，出口、經濟都會有負面影響。

汪濤進一步稱，去年大陸推出一系列穩房市政策開始顯現效果，過去2個月房地產銷售面積反彈，但反彈能持續多久還未明確。原因是庫存較大、城鎮化速度也在放緩，加上居民房屋擁有率較高，房產活動如果銷售、新開工等等，想企穩反彈或要等到明年，且銷售和新開工還可能進一步下滑，只是幅度較去年小，對經濟拖累較小。

政策方面，汪濤認為，預估今年還會有更大的政策支持推出，包括廣義財政會擴張GDP的2個百分點以上，以及預算赤字或接近4%左右；國債上，她認為或有人民幣2兆的發行，不過這不包括對銀行注資部分。另在地方專項債，或有人民幣4.5兆甚至以上的規模，今年政府債務發行或較去年多。

她判斷，受外部衝擊影響，大陸對「穩增長」決心明確。今年政策規模可能比去年翻倍、甚至更多，以支持重大項目的建設、基礎設施建設等，但會較之前更多用於支持居民消費，包括提高養老保險支付、醫療保險、社保等的支持。而在政策利率下調，今年大陸或會有30到40多點的降息。

看待人民幣匯率，汪濤說，雖然大陸因為加徵關稅、美元走強、利差較大等因素面臨貶值壓力，但大陸非常看重人民幣的相對穩定，會用各種工具管理，以期不出現大幅度貶值，預估「今年人民幣會是小幅度貶值的態勢」。

人民幣 川普 美國 聯準會

延伸閱讀

史密斯調查川普企圖推翻大選報告 法官裁定可公開

被問對川普忠誠度 國安會文官紛「打包」走人

川普能否掌參院共和黨團？ 人事任命案成指標

WSJ：準CIA局長 將對中國採取「毫不留情」間諜行動

相關新聞

避川普關稅大棒 陸去年出口創高

美國候任總統川普本月重返白宮前，大陸官方昨公布最新外貿數據，去年出口規模首次突破人民幣廿五兆元，創下新高，尤其年末出口強...

外資喊進陸股 高盛估漲兩成

儘管面臨地緣政治局勢升溫等多重因素，外資投行紛紛喊進陸股，高盛預測MSCI中國指數和滬深300指數到今年底將走升20%，...

免簽政策顯成效 陸2024免簽入境外國人增112%

大陸官方免簽政策效應逐漸出現，最新數據顯示，中國大陸2024年免簽入境外國人高達2011.5萬人次、較去年同期暴漲112...

蘋果AI即將登陸 有影

蘋果近日在大陸成立新公司，外界猜測蘋果AI即將登陸。從大陸企業註冊平台上可見，蘋果技術開發（上海）有限公司宣告成立，註冊...

「谷子經濟」夯 上海成二次元之都

「谷子」一詞在2024年悄然流行。從「拯救老牌商場」到出現「谷子概念股」，據統計，2024年中國「谷子經濟」規模達168...

最大贏家？美「TikTok難民」突湧入 小紅書登App Store下載榜首

隨著TikTok禁令將到期，美國用戶擔憂日益擴大，紛紛轉向中國大陸另款熱門社群媒體「小紅書」（RedNote），使該應用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。