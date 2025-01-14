政策規模將翻倍？瑞銀指「陸穩增長決心明確」 預估人民幣小幅度貶值

瑞銀13、14日於上海舉辦大中華研討會，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，受外部衝擊影響，認為大陸政府「對穩增長的決心非常明確」，估計今年政策規模或比去年翻倍、甚至更多，包括廣義財政會擴張GDP的2個百分點以上，以及預算赤字或接近4%左右；國債或有人民幣2兆元的發行；地方專項債或有人民幣4.5兆甚至以上的規模。不過她直言，大陸房地產活動要「企穩反彈」，或要等到明年。

汪濤分析，美國經濟今年增長或比去年有所放緩，但經濟仍較有韌性。同時，美國聯準會還會繼續降息，至少會降息4次，差不多1個百分點。川普的刺激經濟政策包括減稅等，或需要時間才能反映在經濟增長；同時川普若採取加關稅、驅逐移民等政策，對美國經濟可能反而有負面影響，總體而言，拉動經濟增長的政策在今年或不會太有效果。

有鑑於此，汪濤預測，今年美元可能仍較強，尤其在前幾個月，但後續若美國經濟放緩、聯準會降息得以實現的話，美元也可能對主要的匯率會有所走弱。汪濤對比，若川普政府第3季對陸加徵關稅，或影響大約4分之1從大陸出口到美國的商品。她稱，大陸面對美國加徵關稅的挑戰，出口、經濟都會有負面影響。

汪濤進一步稱，去年大陸推出一系列穩房市政策開始顯現效果，過去2個月房地產銷售面積反彈，但反彈能持續多久還未明確。原因是庫存較大、城鎮化速度也在放緩，加上居民房屋擁有率較高，房產活動如果銷售、新開工等等，想企穩反彈或要等到明年，且銷售和新開工還可能進一步下滑，只是幅度較去年小，對經濟拖累較小。

政策方面，汪濤認為，預估今年還會有更大的政策支持推出，包括廣義財政會擴張GDP的2個百分點以上，以及預算赤字或接近4%左右；國債上，她認為或有人民幣2兆的發行，不過這不包括對銀行注資部分。另在地方專項債，或有人民幣4.5兆甚至以上的規模，今年政府債務發行或較去年多。

她判斷，受外部衝擊影響，大陸對「穩增長」決心明確。今年政策規模可能比去年翻倍、甚至更多，以支持重大項目的建設、基礎設施建設等，但會較之前更多用於支持居民消費，包括提高養老保險支付、醫療保險、社保等的支持。而在政策利率下調，今年大陸或會有30到40多點的降息。

看待人民幣匯率，汪濤說，雖然大陸因為加徵關稅、美元走強、利差較大等因素面臨貶值壓力，但大陸非常看重人民幣的相對穩定，會用各種工具管理，以期不出現大幅度貶值，預估「今年人民幣會是小幅度貶值的態勢」。