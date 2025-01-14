日本農林水產大臣將訪中 協商重啟日本水產品外銷

日本農林水產大臣江藤拓今天宣布，明天至17日將訪問中國3天，期間預計會晤中國農業農村部長韓俊等人，並磋商恢復日本水產品外銷中國等事宜。

共同社報導，江藤拓今天在內閣會議結束後的記者會發布出訪消息。他本月16日與17日計劃在北京分別會晤中國海關總署副署長王令浚，以及身兼中國農業農村部黨組書記的韓俊。

一連串會談的議題，除了日本水產品之外，也包含重啟日本牛肉輸出、擴大出口日本白米等。

江藤拓表示，「中國市場相當具有魅力，希望推廣水產品、牛肉、白米為主的產品」。

日本東京電力公司2023年8月起開始排放福島第一核電廠內貯存的「核處理水」入海後，中國停止進口日本水產品；另外，日本國內2001年爆發俗稱「狂牛症」的牛腦海綿狀病變（BSE）事件後，中國至今仍禁止進口日本牛肉。