搶占大尺寸LCD市場 TCL投逾600億買LG顯示廣州廠

大陸彩電龍頭TCL董事長李東生團隊大舉布局大尺寸液晶，其執掌TCL科技日前發布公告，其控股子公司「TCL華星」，共耗資人民幣134億（約新台幣606億元）買下韓企「LG顯示」（LG Display）在廣州的2座液晶面板LGDCA工廠。持續擴大大尺寸LCD市場份額。

TCL科技公告顯示，TCL華星11日以人民幣26.15億元的價格，獲得LGDCA的20%股權。4個月前，TCL華星宣布，擬斥資人民幣108億元，收購該廠80%股權、及其配套的模組工廠全部股權。待2筆交易完成，TCL華星將擁有LGDCA及其配套的模具廠100%股權。

TCL方面表示，這次併購有3個好處：提升規模、滿足用戶對大尺寸產品的需求、增長業績。

LGDCA主要產品為電視及商用顯示大尺寸液晶面板，設計月產能為18萬片。2024年1至10月，該廠收入為人民幣65.4億元，淨利潤為人民幣2.4億元；總資產達到人民幣112.3億元；其配套的模組工廠，即樂金顯示（廣州），設計月產能為230萬台。2024年上半年該廠營收為人民幣64.8億元，淨利潤達人民幣4.65億元。

21世紀商業評論報導，TCL這次收購工廠有其盤算，一方面能增加大尺寸產能。TCL管理層透露，自8月起，以舊換新補貼政策落地執行，推動電視銷量增長，銷量最旺盛的是75吋、85吋及98吋等超大尺寸產品。

而LGDCA正是以大尺寸產品見長。進入李東生管理的TCL大家庭後，將與T9產線打配合，組成「雙子星」工廠。TCL華星稱，這有利於降低營運成本，滿足大尺寸趨勢下的增長需求。

另一方面，TCL也能打入標的公司客戶。收購廣州工廠前，TCL華星客戶主要以三星、TCL和MOKA為主。併購完成後，將進入標的公司的全球客戶網路，提升業績。

TCL在2020年收購三星的蘇州LCD工廠時，李東生曾說，「三星之所以撤出這個產業，不是因為這個技術沒有市場，而是在效率上競爭不過中國企業。」

目前三星、LG顯示2大韓國面板廠商，正將業務重心放在更先進的OLED（有機發光二極管）上。但李東生近期接受央視專訪認為，從性價比和競爭力等方面看，目前沒有技術能在大屏顯示上取代液晶顯示（LCD）。他看好LCD在未來相當長的時間裡，依然是大尺寸顯示的主流技術。