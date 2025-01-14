TikTok可能在美被禁 美大批用戶改用小紅書

據報導，面對中國社交平台TikTok可能被美國當局禁用，美國許多用戶正改用中國另一款社交平台「小紅書」。

根據南華早報今天的報導，自稱是「TikTok難民」的美國用戶關注到TikTok最終可能會被禁，因此紛紛改用「小紅書」，並呼籲其他用戶轉用這個社交平台。

報導表示，在美國最高法院就禁令作出裁決前，TikTok用戶正逃離這個社交平台，促使其中國競爭對手「小紅書」在美國的下載量激增。

報導指出，雖然目前不知道「小紅書」的下載量是多少，但週一它在美國iPhone所有自由選用的app中，排名首位。

據報導，美國許多用戶都預期TikTok將會被禁用，而美國最高法院在這個問題上，也傾向國家安全考慮優先於言論自由。

美國當局提出禁用TiKTok，外電報導，美國最高法院幾天前討論禁令是否違憲，有美國媒體報導，最高法院傾向維持原禁令，案件最快將在下週裁決。