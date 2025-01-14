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中國大陸傳「技術性」拖慢蘋果等美企遷移供應鏈

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本媒體報導，中國大陸正在加強檢視蘋果和其他美國科技業者的原料與設備出口。美聯社
日本媒體報導，中國大陸正在加強檢視蘋果和其他美國科技業者的原料與設備出口。美聯社

日本媒體報導，中國大陸正在加強檢視蘋果和其他美國科技業者的原料與設備出口，阻礙這些業者擴大把供應鏈遷移至東南亞與印度的努力。

∎中國大陸加強海關查驗，主要與北京當局去年12月管制的軍民兩用科技出口產品有關，已導致生產設備與原料送抵越南和印度的時間，延後好幾天、甚至數周。

∎報導引述一家蘋果供應商的主管指出，就連不在軍民兩用產品清單上的品項和工具，只因為海關編碼類似，也面臨更嚴格的評估。

∎除了蘋果之外，其他美國客戶的原料和設備出口也受影響，也影響到在中國大陸以外地區擴大生產的時程安排。

∎報導指出，許多產品的生產原料都來自中國大陸，供應商也習慣使用中國大陸生產的較便宜設備，要找到並驗證新的供應商，要花時間與額外成本。

海關 美國

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