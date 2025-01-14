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北京市：2024經濟成長5.2% 2025爭取比5%左右更好

中央社／ 北京14日電

北京市長殷勇今天在北京市人大會議開幕進行2025年市政府工作報告時說，北京市預計2024年地區生產毛額（GDP）成長率在5.2%左右；至於今年設定的GDP成長率目標則為5%左右，且「努力爭取更好結果」。

此外，殷勇在報告中並提到，今年北京市將做好「中國人民抗日戰爭勝利80週年紀念活動」的「服務保障」。代表中國官方今年9月3日可能將在北京舉行大型活動。至於是否如2015年9月3日般以抗戰勝利70週年為名舉行大型閱兵，並邀請他國軍隊參加，報告中並未提到。

中國省級行政區的「兩會」近日進入密集召開期，北京市第16屆人民代表大會第3次會議今天上午開幕，由殷勇進行市政府工作報告。鑑於中國2024年經濟成長率及今年可能制定的經濟成長目標受到各界關注，使今年北京市政府工作報告中揭露的經濟成長數字，受到外界關注。

殷勇在報告時說，預計2024年北京市GDP成長率為5.2%左右；一般公共預算收入成長3.1%；城鎮調查失業率為4.1%左右；居民人均可支配收入成長4.5%左右；居民消費價格漲幅為0.1%；醫藥健康產業規模首度突破人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）；北汽、小米、理想等重點整車生產廠陸續投產、使北京生產的新能源汽車約達30萬輛，成長近3倍。

至於北京市今年設定的經濟社會發展目標，殷勇說，全市GDP成長目標為5%左右，且「努力爭取更好結果」；一般公共預算收入成長4%左右；城鎮調查失業率控制在5%以內；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入成長與經濟成長同步，生態環境質量、能源、水資源等指標達到國家要求。

殷勇在報告中還說，北京市今年將堅持「未雨綢繆，防控結合」，妥善防範化解各種風險挑戰，確保「政治安全、社會安定、人民安寧」；其中，要「堅決維護首都政治安全，持續做好重點區域、重要活動安全防範，守牢意識形態主陣地」。

涉台方面，殷勇在報告中僅簡短提到，北京市今年將「積極開展與港澳台交流合作」。

北京 成長率

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