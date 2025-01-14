兩岸小三通增航次 春運期間旅運估達20萬人次

金門小三通航線今天起增加航次，每天增開6航次。福建海事局推估，4條兩岸小三通客運航線在春運期間旅運人次估達20萬人次，將加強客船安全檢查與航線水域巡查。

據央視14日報導，兩岸小三通航線14日起每天增開6航次。泉州-金門航線每天增開2航次；廈門-金門航線每天增開4航次，由原有每天20航次上調為24航次，部分時段由每個小時1航次調整為半小時1航次。

報導指出，做出調整是為了滿足旅客交通需求。福建海事局預估，4條兩岸小三通客運航線在春運期間（1月14日至2月22日）旅運人次估達20萬人次，將加強客船安全檢查與航線水域巡查，確保小三通航線的安全營運。

交通部航港局日前發出新聞稿說明金門小三通航線增加航次事宜。從14日起，金門-泉州航線增加2航次、金門-廈門航線增加4航次，合計每天增加6航次、1676個座位，增班幅度逾2成，預期可改善尖峰時段載客率偏高情形。

交通部航港局指出，金門小三通旅運需求從去年11月起明顯增加，適逢農曆春節連續假期到來，民眾的返鄉旅運需求也提高，經過綜合評估後調增航班。