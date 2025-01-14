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中國地方兩會陸續開跑 經濟成長目標普遍不低於5%

中央社／ 台北14日電

中國地方兩會近期開始接力舉行，各地的政府工作報告多強調刺激消費、擴大內需。至於各地經濟成長目標，目前已公布的普遍設定在5%及以上。

2025年中國全國「兩會」將於3月初登場，全國政協會議及全國人大會議將先後於3月4日及5日登場。全國兩會舉行前，各省級兩會將依例先召開。

據界面新聞，河北、福建、廣西、黑龍江四地率先舉行地方兩會，公布了政府工作報告，並發布了今年的經濟成長率目標。福建的目標訂於5%至5.5%，河北訂於5%以上，廣西和黑龍江均訂在5%左右。

政府工作報告中也提及今年的政策方向與著重的領域，主要內容涉及擴內需、培育「新質生產力」、推動貿易穩增長。

河北省省長王正譜在河北省第14屆人民代表大會第3次會議發表政府工作報告時強調，「聚力抓投資、促消費，推動經濟持續穩定增長」是首要任務，並落實提升重點項目品質、招商引資提增效。

在提振消費方面，報告提出，要執行促進消費專項行動，擴大實施「兩新」政策（以舊換新、設備更新），促進汽車、家電、住房等大宗消費，擴餐飲住宿等服務消費。

福建提出的政府工作報告同樣強調要堅持擴大內需、使經濟循環暢通，並增強內生動力。提升傳統消費、發展新型消費，鼓勵網路消費，並且優化消費環境；黑龍江在政府工作報告中提出推動貿易穩增長，鞏固大宗商品貿易，拓展機電產品等高附加價值產品出口；擴大邊境貿易、服務貿易、數位貿易，並支持企業開拓歐盟、南美、東南亞、非洲等多元化國際市場，擴大汽車及零組件，農業機械等地產品出口。

廣西政府工作報告則強調發展新質生產力，將在今年實施數位新質生產力培育行動，引導社會資本投入創新人工智慧應用，發展智慧終端產品。同時推動汽車、機械等領域智慧化和產業應用。

兩會

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