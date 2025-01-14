免簽政策顯成效 陸2024免簽入境外國人增112%

大陸官方免簽政策效應逐漸出現，最新數據顯示，中國大陸2024年免簽入境外國人高達2011.5萬人次、較去年同期暴漲112.3%。

綜合央視新聞、中新網報導，大陸移民管理局14日召開新聞發布會，發布2024年移民管理工作數據。陸移民管理局新聞發言人、綜合司副司長呂寧表示，2024年大陸全國移民管理機構，累計查驗出入境人員6.1億人次，年增43.9%；其中大陸居民2.91億人次、港澳台居民2.54億人次、外國人6488.2萬人次，年增率分別上升41.3%、38.8%、82.9%。

護照簽發方面，共簽發普通護照2331.9萬本、內地（大陸）居民往來港澳台證件簽注9451.4萬張（件）次，分別年增26.5%、9.8%。簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證257.8萬張，但相較2023年疫情後集中辦證高峰稍有下降；簽發外國人簽證證件259.7萬本次、年增52.3%。

出入境交通運輸工具部分，查驗出入境交通運輸工具3256.6萬架（列、艘、輛）次，年增38.8%；其中飛機87.9萬架次、列車10.1萬列次、船舶43.7萬艘次、機動車輛3114.9萬輛次，年增率分別上升62.6%、11%、8.2%、38.9%。

大陸單方面免簽政策施行後，提振多地旅遊、消費。近期大陸社交媒體狂傳南韓旅客透過免簽到上海旅遊熱，「上海遍地都是韓國人」、「韓國人來上海過周末」等話題熱度上升。

大陸國務院辦公廳13日發布《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，其中提到有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間。但未具體提及免簽時間表，或說明哪些國家符合資格。外界普遍認為，今年還會持續單方面擴大免簽政策範圍。

陸移民管理局去年12月17日公告稱，全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間，由原72小時和144小時，均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，意即符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國大陸過境前往第三國（地區），可從24個省（區、市）60個對外開放口岸中任一口岸免簽到中國大陸，可在規定區域停留活動不超過240小時。