北京市設定2025年目標：GDP增長5%左右

近期大陸地方政府陸續召開人大會議，北京市長殷勇14日進行政府工作報告時，預計2024年北京全市地區生產總值增長5.2%左右，他並提出，今年經濟社會發展主要預期目標為地區生產總值（GDP）增長5%左右。

北京日報報導，北京市第十六屆人民代表大會第三次會議14日上午在北京會議中心開幕。由市長殷勇作政府工作報告。而大陸一線城市的經濟發展目標，多為觀察3月「兩會」中央經濟目標訂定的重要窗口。

回顧2024年成績，報告提出，去年面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，去年北京一般公共預算收入增長3.1%，城鎮調查失業率4.1%左右，居民人均可支配收入增長4.5%左右，居民消費價格漲幅0.1%。

此外，報告提出北京2025年的經濟發展目標為：地區生產總值增長5%左右、努力爭取更好結果，一般公共預算收入增長4%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內，居民消費價格漲幅2%左右，居民收入增長與經濟增長同步，生態環境質量、能源、水資源等指標達到國家要求。

財聯社報導，殷勇在會上也報告了北京科技成果，包括全球首個通用人工智能體「通通」正式發布，備案上線大模型105款、穩居大陸全國首位。

至於大陸其它城市，如上海市、廣東省的人大會議，將於15至18日舉行。