因應年前人潮！兩岸「小三通」14日起每日增開6班次
大陸春運14日正式拉開序幕，為滿足出行需求，大陸方面宣布，14日起兩岸「小三通」客運航線每日增開6個班次。
央視新聞報導，泉州至金門「小三通」客運航線每日增開2個班次，由原來的每日1個往返船班，增加至每日2個往返船班；廈門至金門「小三通」客運航線每日增開4班次，船班數量由原來的每日20班次，調整為每日24班次，調整後，從原來的每小時1班船，部分時段加密到半小時1班船。
福建海事局統計，春運期間，4條兩岸「小三通」客運航線預計共將發送旅客達20萬人次左右。福建海事局加強客船安全檢查和航線水域巡航巡查，確保「小三通」航線安全運營。
2024年金門小三通旅客逾130萬人次，較前一年約72萬人次增長。本國籍旅客數量幾乎恢復至相同水準，陸籍旅客與外籍旅客數則尚未完全復甦。
大陸2025年春運14日正式開啟，到2月22日結束，為期40天。大陸交通部門預測全社會跨區域人員流動量將達90億人次，預計創歷史新高。
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