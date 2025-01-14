陸股漲不動 中國專家主張棄滬指另設指數引群嘲

針對中國股市長年表現不佳，中國財經評論員郭施亮13日發文指出，上證指數17年來幾乎原地不動，無法真實反映中國股市狀況，應改採如美國道瓊等真正的成分股指數。這一主張引來不少諸如掩耳盜鈴、換湯不換藥的質疑及嘲諷。

綜合格隆匯等中國財經媒體報導，郭施亮昨天發文表示，上證指數已使用了30多年的時間，已經成為國際資金觀察中國股市和中國經濟的重要指數。然而，過去17年的時間，上證指數幾乎原地不動，長期徘徊在3000至3500點的區間。

郭施亮指出，這已經無法真實反映出中國股市的運行狀況，也無法體現出「股市晴雨表」的功能。考慮到上證指數的「國際影響力」，建議重新設立A股「成分股指數」取代上證指數。

他強調，中國股市需要像道瓊（Dow Jones）、法國CAC40等市場指數，只有真正意義上的成分股指數，才能夠代表中國股票市場。

郭施亮又說，上證指數長期不漲，容易動搖外資進入中國市場的信心，也影響著中國股市的國際形象。改革上證指數及深證成指，重新設立「中國A股成分股指數」，是「提升資金投資信心、提升中國股市國際形象的有效措施」。

這一報導發布後，引起眾多中國投資人、網友的嘲諷及質疑，紛紛感嘆「磚家又來了」；有人表示，照郭施亮的說法，只要每天調整A股成分股，只納入上漲股，排除下跌股，「國際形象立馬大好」；也有人指出，這純粹是做「表面文章」，如同掩耳盜鈴，而中國股市之所以失敗，就是表面文章做得太多。

還有網友認為，這是本末倒置的建議，應該先找到中國股市不漲的根本原因吧；有人則說，要改還不簡單，指數乘以2、或前面加個1、或後面加個0都可以；還有人表示，中國股市若不解決「大家都懂的」根本問題，換成哪一國的成分股，也沒有用。