避川普關稅大棒 陸去年出口創高

美國候任總統川普本月重返白宮前，大陸官方昨公布最新外貿數據，去年出口規模首次突破人民幣廿五兆元，創下新高，尤其年末出口強勁，十二月出口激增百分之十點七。

分析指出，大陸企業「搶出口」是為了提前規避川普可能再對中方揮舞關稅大棒風險，隨著川普將關稅威脅付諸行動，預料今年大陸出口將呈現「前高後低」。

大陸海關總署昨發布，去年大陸出口達到人民幣廿五點四五兆元，創歷史新高。若按美元計，去年全年出口年增百分之五點九，進口年增百分之一點一，貿易順差九九二一點六億美元。

單看去年十二月，以美元計，出口年增百分之十點七，高於路透預估的百分之七點三，也比前月增速大增四個百分點；進口年增百分之一，高於預估的下滑百分之一點五，是去年七月以來最強勁表現；貿易順差達到一○四八億美元，比上月增加七十四億元。

香港經濟日報引述澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，去年十二月大陸進出口均顯示「搶跑」特徵。對美出口增速跳升至百分之十二，紡織、家電、汽車組件、鋼鐵等均實現兩位數增長。進口晶片增速大增，抵消原油和鐵礦石價格下跌進口縮量的影響。

彭博社指出，去年大陸出口額幾乎每個月都在增長，超過了疫情期間的最高水準，強勁的海外需求為大陸國內經濟增長提供了助力，但這可能也是「中國貿易的最後一個高點」，至少在與美國的直接貿易方面，因川普揚言下周上任後將對大陸製商品徵收更高關稅。

凱投宏觀中國經濟學家黃子淳表示，由於美國進口商在關稅上調前繼續囤積大陸商品，預計未來幾個月大陸出口將保持強勁。但隨著川普政府將關稅威脅付諸行動，今年晚些時候，大陸出口可能會減弱。他並指，如果川普兌現百分之六十的關稅威脅，而人民幣兌美元匯率貶值至八以抵消不利影響，在此情況下，預計大陸出口將減少約百分之三，並拖累經濟成長。

彭博社分析，懲罰性關稅可能會迫使大陸企業轉移出口，廉價商品湧入其他市場，也會加劇貿易緊張局勢。目前大陸國內通縮加劇並壓低商品成本，出口價格已連下跌一年多，導致大陸貿易量增長超過貿易額增長。

去年下半年大陸進口表現弱於出口，大陸海關總署發言人呂大良指，這是多方面因素共同作用的結果，其中受到如原油、鐵礦砂等國際大宗商品價格下跌影響較明顯，此外「一些國家」濫用出口管制措施亦有影響。