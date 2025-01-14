三星NAND西安廠減產

陸媒《芯智訊》引述消息指出，三星電子已決定削減其位於大陸西安工廠的NAND Flash投片量近15%。目前該廠月均產量為20萬片，經過此番削減後，月產出預計將減少至17萬片。

據了解，目前全球NAND Flash已供過於求，或將導致今年NAND Flash價格大幅下跌。而三星此舉似乎是為應對全球NAND Flash供應過剩，以確保推動價格穩定減少NAND Flash業務上損失。

此外，三星南韓華城的12號和17號生產線也將調整其供應，導致整體產能降低。

市場研究機構TrendForce集邦諮詢報告提到，2025年首季NAND Flash供貨商將面臨庫存持續上升，訂單需求下降等挑戰，平均合約價恐季跌10%至15%。在此背景下，「三星電子開始削減NAND Flash投片量並不令人意外」。

事實上，三星在2023年曾實施類似的減產措施，當時將NAND晶圓投入量削減近半，其中，西安一廠在2022年第4季產量為每月12.5萬片12吋晶圓，減至2023年首季的11萬片，減少約12%；西安二廠則從每月14.5萬片減至13.5萬片，減少約7%。

《快科技》提到，三星的競爭對手包括SK海力士、美光和鎧俠等企業也紛紛效仿，使NAND價格逐漸恢復正常，而隨需求恢復，三星曾將月均產量增加至約45萬片。然而，目前NAND Flash市場面臨激烈競爭，三星、SK海力士、鎧俠、美光、長江儲存等公司都在爭奪市占率。