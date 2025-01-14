快訊

役男月餘內自行放假達368小時 法官出手了

聯合報社論／史上最無料內閣，一心只想等大法官護送

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

躲關稅 陸去年12月出口成長10%

經濟日報／ 記者陳宥菘葉文義／綜合報導
中國大陸航運示意圖。路透
中國大陸航運示意圖。路透

大陸海關總署公布去年12月按美元計出口增速10.7%，進口亦轉正增長1%，雙雙優於市場預期。分析人士指出，數據顯示，潛在貿易戰風險促使出口商「搶出口」以避免高額關稅，這有望在未來幾個月支撐大陸出口保持強勁。

去年12月，大陸出口總值3,356億美元，按年增長10.7%，高於路透調查預估增長7.3%；進口2,307億美元，增長1%，亦高於預估下滑1.5%。當月貿易順差1,048億美元，預估為順差1,000億美元。去年全年，美元計出口3.57兆美元，按年增長5.9%；進口2.58兆美元，增長1.1%，貿易順差9,921.6億美元。

港媒引述澳紐銀行中國市場經濟學家邢兆鵬分析，12月進出口均顯示「搶跑」特徵。對美出口增速跳升至12%， 紡織、家電、汽車部件、鋼鐵等均實現兩位數增長。進口晶片增速大幅增長，抵消原油和鐵礦石價格下跌進口縮量的影響。

彭博指出，這也可能是大陸貿易最後一個高點，至少在與美國直接貿易方面，因川普揚言下周上任後將對中方商品徵收更高的關稅。懲罰性關稅可能會迫使中企轉移出口，廉價商品湧入其他市場，也會加劇貿易緊張局勢。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，川普2.0時代預計大陸出口美國將會進一步受阻，出口轉移到其他市場主要在開發中國家，但也看到不少南方國家已開始反制，與中國大陸的貿易衝突恐加劇。另一方面，過去一段時間大陸PPI、PMI數據持續處於低位，顯示大陸已在縮減本身過剩產能，會影響到出口表現。

王國臣表示，川普2.0關稅風險可能在今年中旬以後展現效果，也就是海外提前拉貨潮大概只會持續到今年6月左右，同時還要看全球尤其美國資通訊產品的需求胃納量，預計今年下半年大陸出口恐不樂觀。

進口方面一樣不樂觀。王國臣指出，大陸正積極推動「進口替代」，也就是國產替代外貿進口，主要在設備方面。同時，外資投資持續縮減，都會影響進口。而大陸近期加速建設全國統一大市場以及消費品以舊換新政策，是否能刺激內需復甦還需要觀察。

川普 美國

延伸閱讀

川普重返白宮之際…肅穆「打坐雕像」再現熱潮！電商平台竟現仿製品

陸12月進出口顯示「搶跑」特徵 分析估今年出口料前高後低、關注川普關稅政策

川普將上台 研調：放寬AI監管、抑制大陸技術

太空勁敵馬斯克與川普交好 貝佐斯：不擔心

相關新聞

避川普關稅大棒 陸去年出口創高

美國候任總統川普本月重返白宮前，大陸官方昨公布最新外貿數據，去年出口規模首次突破人民幣廿五兆元，創下新高，尤其年末出口強...

外資喊進陸股 高盛估漲兩成

儘管面臨地緣政治局勢升溫等多重因素，外資投行紛紛喊進陸股，高盛預測MSCI中國指數和滬深300指數到今年底將走升20%，...

蘋果AI即將登陸 有影

蘋果近日在大陸成立新公司，外界猜測蘋果AI即將登陸。從大陸企業註冊平台上可見，蘋果技術開發（上海）有限公司宣告成立，註冊...

「谷子經濟」夯 上海成二次元之都

「谷子」一詞在2024年悄然流行。從「拯救老牌商場」到出現「谷子概念股」，據統計，2024年中國「谷子經濟」規模達168...

雙贏典範 特斯拉在陸銷量創高

在全球經濟充滿不確定性的當下，美國電動車巨頭特斯拉在中國創銷量新紀錄。新年伊始，特斯拉公布2024年銷售數據，顯示其全球...

躲關稅 陸去年12月出口成長10%

大陸海關總署公布去年12月按美元計出口增速10.7%，進口亦轉正增長1%，雙雙優於市場預期。分析人士指出，數據顯示，潛在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。