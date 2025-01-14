躲關稅 陸去年12月出口成長10%

大陸海關總署公布去年12月按美元計出口增速10.7%，進口亦轉正增長1%，雙雙優於市場預期。分析人士指出，數據顯示，潛在貿易戰風險促使出口商「搶出口」以避免高額關稅，這有望在未來幾個月支撐大陸出口保持強勁。

去年12月，大陸出口總值3,356億美元，按年增長10.7%，高於路透調查預估增長7.3%；進口2,307億美元，增長1%，亦高於預估下滑1.5%。當月貿易順差1,048億美元，預估為順差1,000億美元。去年全年，美元計出口3.57兆美元，按年增長5.9%；進口2.58兆美元，增長1.1%，貿易順差9,921.6億美元。

港媒引述澳紐銀行中國市場經濟學家邢兆鵬分析，12月進出口均顯示「搶跑」特徵。對美出口增速跳升至12%， 紡織、家電、汽車部件、鋼鐵等均實現兩位數增長。進口晶片增速大幅增長，抵消原油和鐵礦石價格下跌進口縮量的影響。

彭博指出，這也可能是大陸貿易最後一個高點，至少在與美國直接貿易方面，因川普揚言下周上任後將對中方商品徵收更高的關稅。懲罰性關稅可能會迫使中企轉移出口，廉價商品湧入其他市場，也會加劇貿易緊張局勢。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，川普2.0時代預計大陸出口美國將會進一步受阻，出口轉移到其他市場主要在開發中國家，但也看到不少南方國家已開始反制，與中國大陸的貿易衝突恐加劇。另一方面，過去一段時間大陸PPI、PMI數據持續處於低位，顯示大陸已在縮減本身過剩產能，會影響到出口表現。

王國臣表示，川普2.0關稅風險可能在今年中旬以後展現效果，也就是海外提前拉貨潮大概只會持續到今年6月左右，同時還要看全球尤其美國資通訊產品的需求胃納量，預計今年下半年大陸出口恐不樂觀。

進口方面一樣不樂觀。王國臣指出，大陸正積極推動「進口替代」，也就是國產替代外貿進口，主要在設備方面。同時，外資投資持續縮減，都會影響進口。而大陸近期加速建設全國統一大市場以及消費品以舊換新政策，是否能刺激內需復甦還需要觀察。