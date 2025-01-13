提升香港金融中心地位 大陸央行祭多項措施

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝說，將大幅提高大陸國家外匯儲備在香港配置資產，繼續支持香港和中國大陸金融市場互聯互通。港府財經官員說，從港府和市場角度都歡迎潘功勝公布的措施。

潘功勝昨出席在香港舉行的亞洲金融論壇時表示，將採取多項舉措，鞏固提升香港國際金融中心地位，其中有四個重點方向，包括支持資本市場發展，持續深化兩地金融市場互聯互通；支持更多優質企業在港上市和發行債券，深化粵港澳大灣區金融合作；大幅提高大陸國家外匯儲備在港的資產配置比例；做大做強香港離岸人民幣樞紐地位。

潘功勝並指，將進一步優化跨境理財通和QDII（合格境內機構投資者）制度，落實好基金互利的優化安排，更好滿足兩地跨市場、多元化配置資產的需求，吸引更多的大陸和國際資金流入香港，進一步提升香港在全球資產和財富管理市場的影響力。並將優化金融市場互聯互通，提高支付結算便利；支持香港金管局推出人民幣貿易融資流動資金安排，在現有人民幣流動資金安排框架的基礎，使用貨幣互換資金，初步增一千億人民幣貿易融資流動性資金安排，提供穩定且成本較低的資金來源。

他並指，將支持推出債券通下，離岸債券的回購業務，豐富投資者流動性管理工作，增強人民幣債券資產吸引力，後續會擇機推出跨境債券的回購業務；並將積極支持香港推出離岸人民幣國債期貨，鞏固提升香港全球風險管理中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。

港府財庫局長許正宇回應，上述政策宣示對香港下一步政策推出有很大幫助。潘功勝提到推動互聯互通、支持香港資產管理市場發展，及強化離岸人民幣市場的下一步工作，通過相關不同的產品提升流量下，能夠豐富香港離岸人民幣市場及提高流動性，對做大境外人民幣市場有積極意義。