雙贏典範 特斯拉在陸銷量創高

在全球經濟充滿不確定性的當下，美國電動車巨頭特斯拉在中國創銷量新紀錄。新年伊始，特斯拉公布2024年銷售數據，顯示其全球銷量自2011年來首次同比下滑，但在中國銷量卻逆勢同比增長8.8%，以超過65萬台的數量創下歷史新高，並占其全球總銷量36.7%。

中通社報導，中國市場成為特斯拉全年業績最大亮點，這張「成績單」也揭示多層意義。首先，對特斯拉而言，中國既是重要的市場，也是生產基地和銷售中心。自2019年正式投產以來，特斯拉上海工廠依托中國完善的供應鏈體系和一流的「智造」能力，實現了平均30多秒就能下線一輛整車。2024年，中國新能源汽車產量首次超過1000萬輛，特斯拉上海工廠是這一里程碑的重要貢獻者。

但另一方面，特斯拉全球銷量卻首次同比下滑，為何中國市場充滿動力，而歐美等全球市場卻放緩？

中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲表示，歐美等全球主要汽車市場電動化進程明顯放緩，限制了特斯拉對國際市場的拓展。但這並不是市場選擇，而是歐美國家出於對中國電動車行業進行圍堵的結果。

反觀，新能源汽車行業以及綠色產業在中國市場形成了一個良性循環，由於充分和開放的市場競爭，企業有不竭的動力去改善和優化技術及服務來適應競爭，而不斷推陳出新的產品吸引消費者，不斷擴大的市場反過來又持續激勵相關企業。

值得注意的是，特斯拉在中國的競爭對手如比亞迪、蔚來、小鵬汽車等，同樣取得不俗的銷售成績。這證明新能源汽車這塊「蛋糕」很大，有待中外車企共同開發和分享。

余凌曲表示，從生產製造角度來看，特斯拉零部件主要從中國採購，其上海工廠也是特斯拉品牌的全球最大工廠，所以說特斯拉是中國新能源汽車產業鏈的受益者。其他外資分享中國市場增長的「蛋糕」，也需要加快融入到中國新能源汽車產業鏈，在為產業創新發展做出貢獻的同時也能從中受益。